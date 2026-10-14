Brutálisabban rabolták ki Gulácsi Pétert, mint ahogy a focistákat általában szokás

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Fegyveresek rabolták ki spanyolországi otthonában Gulácsi Pétert és családját.

A magyar kapus idén nyáron szerződött a spanyol első osztályú Villarrealhoz, minden bizonnyal karrierje utolsó komolyabb csapatához.

36 évesen a Valenciától északra található kisvárosban valószínűleg inkább nyugodt levezetésre számított, mint élete egyik nagy megrázkódtatására.

Balszerencséjére ez a vidék az utóbbi években a profi sportolók ellen gyakran elkövetett bűncselekmények egyik epicentrumává vált.

Október 13-ára virradóra, hajnali egy óra után csuklyás, fegyveres bűnözők hatoltak be Gulácsi Péter otthonába. A helyi sajtó szerint a Valencia és Villarreal közötti Pucol település melletti luxuslakóparkban található házba négyen törtek be, felébresztették a magyar kapust és feleségét, és azt követelték tőlük, hogy nyissák ki a széfet. Arról nincs hír, hogy Gulácsi gyerekei is a házban voltak-e. A bűnözők nagyjából egy órán át tartózkodtak a házban, majd a zsákmányukkal együtt távoztak. Hogy pontosan mit vittek el, nem tudni, azt viszont igen, hogy Gulácsiék a rablás során nem sérültek meg, és a támadás után maga a kapus hívta a 112-t.

A fegyveres rablás nyilván komoly megrázkódtatás lehetett a Gulácsi család számára, a magyar kapus erre tekintettel nem is volt ott a Villarreal keretében a kedd esti, Napoli elleni BL-meccsen. Gulácsi nyáron, több mint egy évtized után szerződött el az RB Leipzigtől a Villarreal CF-be, ami most már két évtizede nemcsak Spanyolország, hanem Európa egyik legjobb csapata is az otthonául szolgáló település méretéhez képest.

Gulácsi, aki 2025-ben vonult vissza a magyar válogatottságtól, 36 évesen minden bizonnyal élete utolsó komolyabb szerződését írta alá. A szezon kezdete előtt nem volt világos, hogy mekkora szerepe lesz a csapatban, de a Villarreal eddigi tíz meccsének felén ő védett. Ez felülmúlhatta a várakozásait, az viszont alul, hogy a saját bőrén kellett megtapasztalnia, milyen gyakoriak errefelé a sportolók ellen elkövetett bűncselekmények.

Gulácsi Péter a Dortmund elleni 3-2-es BL-vereség után, 2026. szeptember 8-án Fotó: Malte Ossowski/Sven Simon/dpa Picture-Alliance via AFP