„Egy buta senkiházi társaság uralta el a kamarát” – írta egy belső levélben Parragh László, az iparkamara volt elnöke

A kamarai vezetés leváltására szólította fel a címzetteket, és „fehér galléros bűnözőnek” nevezte Nagy Elek elnököt Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) volt elnöke egy közel 200 embernek, köztük országos és megyei kamarai vezetőknek küldött belső levélben. A levél az Úgytudjuk.hu szerkesztőségéhez is eljutott.

Parragh azzal kezdi a levelét, hogy már nem MKIK-küldött. Azt írja, Nagy Elek „addig sanyargatta a különböző testületeket, hogy megvonták tőlem a küldötti pozíciót”. Hozzáteszi: amikor elvesztette az elnökválasztást, többen arra kérték, hogy maradjon csendben. „Megtettem” – írja, majd azzal folytatja, hogy korábban több szerkesztőség is kereste, de úgy gondolta, „24 évet, majd’ negyed évszázadot az ember nem dob ki”.

Parragh László Fotó: Németh Dániel/444

„Hibáztam. Egy buta senkiházi társaság uralta el a kamarát”

– fogalmaz Parragh. A levélben azt állítja, hogy a jelenlegi vezetés „tönkretette a KAVOSZ-t”, és „ellopták a pénzét, miként ellopták az MKIK pénzét is”. A vádakat a levélben nem támasztja alá dokumentumokkal. Parragh azt írja, reméli, hogy akik szerinte részt vettek ezekben, egyszer úgy jelennek majd meg a sajtóban, hogy „N. Elek és tsai”.

A volt elnök egy parazitához hasonlítja Nagyot, és azt írja, a parazita akkor hagyja el a gazdaállatot, „ha jóllakott”, „ha a gazdaállat kimúlt”, vagy „ha eltávolítják”. Ezután a címzettekhez fordul:

„Ez utóbbit tegyétek meg! A kamarát tönkretették, de talán még van menteni való. Itt lép be a felelősségetek. Ne támogassatok egy senkiházit, egy fehér galléros bűnözőt, ne adjátok a neveteket a Kamara eszméjének elpusztításához!”.

Parragh a levélben Nagy Elek korábbi pályájáról is ír. Azt állítja, hogy Nagy 1980-ban „egy álházassággal” települt át Magyarországra. „Ez érthető, hiszen akkor Romániából mindenki menekült” – fogalmazott, hozzátéve, hogy Nagy ezután Nigériában és Algériában, majd Matolcsy György mellett tűnt fel. Azt állítja továbbá, hogy Nagy korábban többször próbálkozott az MKIK elnöki posztjával, de rendre visszalépett.

A levél végén úgy fogalmaz:

„Egyszer már beengedtétek a rókát a tyúkólba. Ne tegyétek meg még egyszer, ne bízzátok rá a kamara jövőjét! Nagy Elek egy gátlástalan bűnöző!”

Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnöke. Fotó: Máthé Zoltán/MTI/MTVA

A lap megkereste a levél íróját, aki azt mondta, az MKIK szerda délelőtt 10 órára összehívott elnökségi ülése után szeretne bővebben válaszolni kérdésekre.

Nagyot szeptemberben már több területi elnök is lemondásra szólította fel, mert szerintük súlyos bizalomvesztés alakult ki a kamarákban, és azokon kívül is az MKIK-val szemben. Akkor levelükben azt írtak, a kamarán belül is súlyos aggályok merültek fel az MKIK gazdálkodásával, vagyonkezelésével, szerződéskötési gyakorlatával, tulajdonosi döntéseivel és a testületi kontroll érvényesülésével kapcsolatban. A területi kereskedelmi és iparkamarai elnökök elfogadhatatlannak tartják a kamarai rendszer egyre erőteljesebb centralizációját, egyszemélyes döntési, valamint szűk vezetői körre épülő irányítási gyakorlatát. Jelezték, hogy több esetben, több fórumon is kifejtették ezzel kapcsolatos véleményüket, kezdeményezték a problémák rendezését, de ezek nem vezettek eredményre, legtöbb esetben visszautasításra találtak.