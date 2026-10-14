Nem a minisztériumból akar majd nyugdíjba menni, nyilatkozta az öt hónap elteltével lemondó államtitkár

Nem azért mondott le Tótth András, a Gazdasági és Energetikai Minisztérium energetikai államtitkára, mert államtitkártársa, Tárkányi Zsolt az interneten beszólt neki – állítja maga a főszereplő. Azt azonban friss nyilatkozatában sem árulta el, hogy pontosan mi volt az a bizonyos személyes ok, ami miatt villámgyorsan távozott, azon kívül, hogy keveset látta a családját hivatalba lépése óta.

Tótth András, a Gazdasági és Energetikai Minisztérium energetikai államtitkára beszédet mond az ország eddigi legnagyobb akkumulátoros villamosenergia-tároló létesítményének átadásán a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Buj határában 2026. június 10-én. Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA

Nem véletlenül folyik vad spekulálás Tótth lemondásának valós okairól. A tényt a minisztérium kedden este jelentette be egy rövid közleményben, pusztán annyit jelezve, hogy Tótth személyes okokból mondott le. Ezzel egyidőben tett közzé indulatos posztot Tárkányi Zsolt debreceni tiszás képviselő, az ellen tiltakozva, hogy a Magyar Akkumulátoripari Szövetség a városban tartja meg a konferenciáját, mivel az akkumulátorgyártás gondolata a debreceniekben szerinte rossz érzéseket kelt. Tárkányi a posztban a neve említése nélkül keményen betámadta Tótth-ot majd egy frissítésben azt is jelezte, hogy kirúgták, de a nevét ekkor sem írta le:

„Külön sérelmesnek tartom, hogy a magyar kormány egyik államtitkára úgy tervez felszólalni az eseményen, hogy bennünket, a város országgyűlési képviselőit - egyben a magyar kormány államtitkárait - előzetesen nem tájékoztatta erről, pedig az egész ország közvéleménye előtt ismertek a lakossági aggodalmak.

(UPDATE: a bejegyzésem élesítése után percekkel arról kaptam tájékoztatást, hogy az államtitkár lemondott!)”

Tárkányi a képviselőség mellett a Beruházási és Közlekedési minisztérium államtitkára. Tótth szerdán a 24.hu-nak nyilatkozva azt mondta, hogy:

„A lemondásomnak nincs köze a debreceni Hungarian Battery Days konferenciához. Már napokkal ezelőtt benyújtottam a lemondásomat.”

A két állítás egyébként nincs szoros logikai viszonyban, vagyis Tótth lemondásának elvileg akkor is simán lehet oka a konferenciabotrány, ha igaz, hogy már napokkal ezelőtt benyújtotta a lemondását. Hiszen a konfliktus napok óta is forrhatott a színfalak mögött.

Tótth mindenesetre azt nyilatkozta, hogy tényleg személyes okokból távozik. A 24.hu-nak arról beszélt, hogy hónapok óta napi 13-14 órát töltött a munkahelyén, ami nagy áldozatokat követelt a családjától. Az exállamtitkár arról is beszélt, hogy ő már a hivatalba lépésekor azt mondta, hogy „nem a minisztériumból akar majd nyugdíjba menni”. Úgy fogalmazott: „Úgy érzem, hogy megtettem, amit megkövetelt a haza”.