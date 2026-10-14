Orbán Viktor politikai helyzetértékelést tart a Fidesz–KDNP kihelyezett frakcióülésén

Csütörtökön és pénteken kihelyezett frakcióülést tart Lakiteleken a Fidesz és a KDNP, az ülés elején Orbán Viktor pártelnök megtartja a szokásos politikai helyzetértékelését – írta az MTI-hez eljuttatott közleményében a Fidesz-frakció.

Mint írták, a frakciószövetség áttekinti és értékeli Magyarország "jogállami és gazdasági lejtmenetét". Az eseményre Orbán Brüsszelből érkezik majd, ahová szerdán utazott a Patrióta csúcstalálkozóra.

Fotó: Bankó Gábor/444

„Az épülő tiszás újkommunista egypártrendszer, a magyar emberek nehézségeire süket Facebook-kormányzás, a kibontakozó baloldali, a magyar cégeket és családokat sarcoló adó- és gazdaságpolitika, valamint hazánk külföldi érdeket kiszolgáló újragyarmatosítása nehéz időket hoznak, amelyben a nemzeti oldal feladata, hogy világos alternatívát kínáljon, következetesen képviselje a magyar családok és vállalkozások érdekeit, és megvédje Magyarország szuverenitását” – fogalmaztak. A frakcióülésre az elnökségi tagok is meghívást kaptak.

A frakcióülés után, szombaton és vasárnap tartják a Digitális Polgári Körök fizetős táborát, szintén Lakitelken, Schmidt Máriával, Deutsch Tamással, Bóka Jánossal, Bayer Zsolttal, Rákay Philippel és sokakkal. (via MTI)