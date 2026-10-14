Tüdőrák miatt műtötték meg XIV. Leó pápát

Tüdőrákkal diagnosztizálták XIV. Leó pápát – írja a BBC. A pápa kedden sikeres műtéten esett át, a beavatkozás alatt végzett szövettani vizsgálat megerősítette a tüdőrák gyanúját. Az azonosított daganat az egyik leggyakoribb típus, amely leginkább a dohányosoknál, a nőknél és az időseknél fordul elő.

XIV. Leó pápa a szombati miséjén Fotó: FILIPPO MONTEFORTE/AFP

A nagyjából háromórás műtét során eltávolították a pápa jobb tüdejének alsó lebenyét. A pápa a beavatkozás után nem sokkal visszatért a szobájába, felépülése várhatóan egy hétig tart majd – novemberben nagyobb útra készül, többek között Peruba is visszatér majd, ahol korábban misszionáriusként, majd püspökként tevékenykedett.

Távozásakor nagy tömegek várták a kórház előtt. A lap többeket is idéz, akik az elmúlt napokban a pápa környezetében voltak, a beszámolók szerint XIV. Leó nyugodtan fogadta a tüdőrákkal kapcsolatos híreket.