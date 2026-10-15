Eltűnnek a brit boltok polcairól Sally Rooney könyvei, mert a világhírű író egy palesztinpárti szervezetet támogat

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Sally Rooney még 2017-ben
Fotó: FREDRIK SANDBERG/TT News Agency via AFP

Sally Rooney és kiadója szerdán bejelentette, hogy regényeit a jövőben nem forgalmazzák az Egyesült Királyságban, mivel a szerző támogatást nyújtott egy palesztinbarát tüntetőcsoportnak, amelyet a brit kormány tavaly terrorista szervezetként betiltott.

A Faber kiadó közleményében kifejtette, hogy a „jelenlegi jogszabályok” értelmében többé nem fizethet jogdíjat Rooneynak az Egyesült Királyságból, ezért úgy döntöttek, hogy „az Egyesült Királyságban semmilyen formátumban” nem forgalmazzák a szerző műveit. A jogdíjak kifizetése törvénybe ütközhetne, mivel a szerző megígérte, hogy könyveladásból származó bevételeit a Palestine Action nevű csoportnak adományozza. Korábban mi is írtunk róla, hogy a 2022-ben a globális kultúra 100 legbefolyásosabb személyisége közé választott ír bestsellerszerzőt, akinek több regényéből tévésorozatot készített a BBC, a brit terrorellenes törvény alapján akár le is tartóztathatják.

A Palestine Actiont azután nyilvánították terrorszervezetté tavaly, hogy aktivistái betörtek egy oxfordshire-i RAF-bázisra, és lefújtak két repülőgépet festékszóróval. Rooney szerint természetesen tudták, hogy tetteik illegálisak. A szüfrazsettektől a melegjogi mozgalmon át az apartheid-ellenes küzdelemig a valódi politikai ellenállás mindig is szándékos törvénysértést jelentett.” A New York Times szerint Rooney ügye várhatóan tovább élezi a vitát a munkáspárti kormány ellentmondásos döntéséről, mivel a Palestine Action több rongálási cselekményért vállalta ugyan a felelősséget, de nem szorgalmazza az egyének elleni erőszakot. A csoport betiltása volt az első olyan eset, amikor a brit kormány terrorizmusellenes szankciókat alkalmazott egy csoportra „súlyos anyagi kár” miatt – vagyis nem emberek elleni erőszak vagy azzal való fenyegetés okán. Ez széles körű kritikát váltott ki emberi jogi szervezetek és nemzetközi testületek részéről, ahogy az is, hogy a betiltás ellen békésen tüntetők közül több mint háromezret vettek őrizetbe – többek között olyan táblák felmutatásáért, mint hogy „Ellenzem a népirtást, támogatom a Palestine Actiont”.

London, 2025
Fotó: JUSTIN TALLIS/AFP

A Palestine Action társalapítója, Huda Ammori szerint, ami Rooneyval történik, az „a szólásszabadság elleni, a Palestine Action betiltása miatt egyre fokozódó támadás új mélypontját” jelenti.

„Az, hogy egy világhírű író attól tart, hogy letartóztatják, és kénytelen eltávolítani könyveit könyvesboltjainkból, rávilágít ennek az autoriter törvénynek a hátborzongató következményeire, amelynek alkalmazásával több mint 3700 embert tartóztattak le pusztán azért, mert hét szóból álló táblákat tartottak a kezükben.”

A Palestine Action terrorista szervezetként való betiltását egymást követő bírósági tárgyalásokon vitatták. A brit felsőbíróság kezdetben jogellenesnek ítélte a tilalmat, mert aránytalan és sérti a szólásszabadsághoz való jogot. A fellebbviteli bíróság bírái azonban júniusban hatályon kívül helyezték ezt a döntést. A szervezet fellebbezett az ítélet ellen, így a végső döntés a Legfelsőbb Bíróságra hárul, amely várhatóan jövő hónapban tárgyalja az ügyet.

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Azt mondta, továbbra is támogatja „a Palestine Actiont és a népirtás elleni közvetlen fellépést” a jogdíjakból származó bevételeivel.

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