Ez nem mindennapi lesz: 43 év korkülönbség van az asztalitenisz-Eb egyik pénteki meccsének két játékosa között

A 20 éves német Annett Kaufmann a nála 43 esztendővel idősebb, luxemburgi színekben versenyző Ni Xia Liannal találkozik pénteken női egyesben a ljubljanai asztalitenisz Európa-bajnokságon, írja az MTI.

„Az édesanyám, de akár a nagymamám is lehetne. Még soha nem játszottam ellene, remélem, hosszú mérkőzés lesz, mert a hét szettet talán jobban bírom majd erővel, mint ő” - mondta a nyolcaddöntős találkozóról a németek junior világbajnoka.

Fotó: REMY GROS/NurPhoto via AFP

Fotó: REMY GROS/NurPhoto via AFP

Ni a szülőhazája, Kína csapatával már 1983-ban világbajnoki címet szerzett, vagyis már 23 évvel azelőtt világbajnok volt, hogy Kaufmann megszületett volna.

Luxemburgi színekben 1991 óta pingpongozik. Hét évvel később, 1998-ban, illetve 2002-ben Európa-bajnoki aranyérmet ünnepelhetett, utóbbi viadalon ráadásul vegyes párosban is győzött.

Két éve, a párizsi olimpián 61 évesen lépett asztalhoz, ezzel minden idők legidősebb asztaliteniszezője lett, aki egyéniben olimpián szerepelt. Most az a célja, hogy ott legyen két év múlva Los Angelesben is.

A világranglistán 43. Kaufmann és a 114. Ni összecsapása pénteken 16.10-kor kezdődik.