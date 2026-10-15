Jogsértően korlátozták Orbánék a pedagógusok sztrájkjogát a strasbourgi bíróság szerint

A strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága megállapította, hogy az Orbán-kormány jogsértően korlátozta a magyar pedagógusok sztrájkjogát - közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter csütörtök reggel a Facebook-oldalán. Lannert Judit azt írta, hogy a szerdai ítélet a pedagógus-szakszervezetek és érintett tanárok által indított eljárásban született; a bíróság szerint a korlátozás nem volt szükséges egy demokratikus társadalomban.

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A tárcavezető azt írja, a Fidesz-KDNP kormányzása alatt az iskolák elveszítették önállóságuk jelentős részét, a pedagógusok sztrájkjogát korlátozták, a tiltakozó tanárok közül pedig többeket elbocsátottak. „Meggyőződésem, hogy a pedagógusokat nem megalázni, hanem megbecsülni kell, és a szakmai véleményüknek súlyt kell adni. Miniszterként az egyik első döntésem volt, hogy változtassunk ezen a gyakorlaton”, fogalmazott Lannert Judit.

Kifejtette, hogy a köznevelési törvény módosításával visszaadták az iskolák autonómiáját, bővítették az igazgatók jogköreit, helyreállították a nevelőtestületek döntési és véleményezési jogait, megerősítették a munkavállalói érdekképviseletet, és rendezték a sztrájkjog gyakorlásának feltételeit. (MTI)