Második meccsét is megnyerte a Fradi az EL-ben

A Celtic elleni idegenbeli 3-1 után ismét győzött az FTC az Európa-ligában, hazai pályán a gól nélküli első félidő után 2-1-re verték a cseh Plzent. Az újabb győzelmükkel a 36 csapatos tabella 7. helyén állnak, a mezőnyből még tíz csapat százszázalékos.

A két gólt szerző Zachariassen Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

A hazaiak mindkét gólját a norvég légiós, Zachariassen szerezte, az elsőt a 49. percben Veljko Birmancevic passzából, a másodikat egy VAR-ozást követő tizenegyesből a 81. percben; a labda a plzeni kapus, Tapaj lábáról pattant a gólvonalon túlra. A csehek a 90. percben szépítettek, egy szöglet utáni szituációban Denis Visinsky szinte a gólvonalról talált be.

Érdekesség, hogy a meccsen négy sárga lap volt (kettő-kettő mindkét csapatnak), ezekből hármat a 90. perc után osztott ki a játékvezető, Damian Sylwestrzak.

A Fradi az El harmadik fordulójában október 22-én a portugál Torreensét fogadja, amely a hazai bajnokságban egyetlen pontra van a kieső helytől, az El-ben pedig a 18. helyen áll egy győzelemmel (Lilleström ellen idegenben) és egy vereséggel (a Sunderland ellen otthon); mindkét meccse 2-1-gyel végződött.