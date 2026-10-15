Trump visszatáncolt, a kormány mégsem közvetít élőben egy kivégzést

Az eredeti tervekkel ellentétben nem közvetíti élőben az amerikai hadügyminisztérium, a Pentagon a 2009-es Fort Hood-i tömeggyilkosság elkövetőjének kivégzését – jelentette be Donald Trump amerikai elnök.

A 13 ember meggyilkolásáért halálra ítélt Nidal Hasan kivégzését december 3-ra tűzték ki. A kivégzőosztag által végrehajtandó halálbüntetés élő közvetítésének terve az Egyesült Államokban mind a republikánusok, mind a demokraták részéről bírálatokat váltott ki.

Az elnök így magyarázta a döntést közösségi oldalán:

„Azt hiszem, a kivégzés közvetítése elég erős elrettentés lehetett volna a Világ számára, hogy lássák, hogyan bánik el Amerika a Terroristákkal és a Hasanhoz hasonló MOCSKOKKAL, de nagyon sok jó és jó szándékú ember inkább nem nézné végig, ahogy meghal, se a streamingen, se más vizuális készüléken. Meg fog halni, sortűz által, de ezt az eseményt nem fogjuk közvetíteni.”

Fotó: ALEX WONG/Getty Images via AFP

A Pete Hegseth által vezetett Pentagon múlt héten jelentette be hogy élőben közvetíti Nidal Hasan, a hadsereg pszichiáterének december 3-i kivégzését, aki 13 fegyvertelen amerikai katonát lőtt le a Fort Hood katonai bázison.

Hasan a bíróságon is bevallotta, hogy ő hajtotta végre a lövöldözést, amely minden idők legvéresebb, nem harci jellegű támadása volt egy amerikai bázis ellen. Tettét abban a hitben hajtotta végre, hogy az afganisztáni muszlimokat és a tálibokat védi az amerikai hadseregtől. Hasant a támadás során lőtték le, és most kerekesszéket használ.

Az élő közvetítés tervét politikusok, tudósok, vallási vezetők és szakértők is hevesen bírálták. A második világháború óta ez lesz az első alkalom, hogy egy katonát kivégzőosztag elé állítanak az Egyesült Államokban. (via MTI)