Zelenszkij: Továbbra is támadni fogjuk az orosz olajfinomítókat

Volodimir Zelenszkij a Financial Times-nak adott interjújában jelentette be, hogy noha három napra felfüggesztették az orosz olajfinomítók elleni támadásokat az amerikaiak kérésére, most azokat újra fogják indítani. Eközben bírálta Washington lelkesedését, ami a Moszkvával kötött üzleti megállapodásokat illeti. Az ukrán elnök Trumpról azt mondta, ösztönösen vonzódik az autokratákhoz és a szupergazdagokhoz. „Trump nyíltan beszél arról, hogy szereti az ilyen embereket és tiszteli őket. Számára azok, akik 20, 30, 40 évig vezetők tudnak lenni, azt jelenti, hogy ők nagyon erősek lehetnek”, fogalmazott Zelenszkij.

Zelenszkij a belgrádi sajtótájékoztatón Fotó: ANDREJ ISAKOVIC/AFP

Az ukrán elnök arról is beszélt, hogy az ukrán erők nem kaptak korai figyelmeztető jelzést az Egyesült Államoktól a közeledő ballisztikus rakétákról, miközben Elon Musk Starlinkje országszerte lelassult. Ez pedig akadályozza a katonai műveleteket és csapásokat. Szerinte ez „nem technikai probléma volt, hanem szándékosság.” Trump ugyanakkor korábban tagadta, hogy Washington megszakította volna a hírszerzési információk megosztását Ukrajnával.

Zelenszkij hangsúlyozta, hogy Ukrajna kapcsolata az Egyesült Államokkal mint „becsületes” és „stratégiai” partner, elengedhetetlen az Oroszország elleni küzdelemben. Ugyanakkor világossá tette, hogy nem az ő dolga helyrehozni a kapcsolatot a Fehér Házzal, mondván: „Nem rontottunk el semmilyen kapcsolatot.” Arra a kérdésre, hogy Ukrajna leállítaná-e az energiacsapásokat, ha Oroszország folytatja, a Fehér Házzal való kapcsolatok helyreállításának egyik módjaként, azt mondta, hogy csak akkor tud ebbe beleegyezni, ha cserébe több amerikai gyártmányú Patriot légvédelmi rakétát kap. Ez volt a „minimum”, amit kért – mondta –, hozzátéve, hogy amikor több légvédelmet kért, az amerikai válasz a Starlink szolgálatának gyengítése volt.

Zelenszkij azt mondta, hogy az energiacsapások megállítása csak arra ösztönözné az Egyesült Államokat és Oroszországot, hogy további megállapodásokat kössenek, ami potenciálisan több pénzt biztosítana Putyin háborús gépezetének. Az ukrán elnök szerint ez még az Egyesült Államokban sem eredményez egyszerű helyzetet politikailag, hiszen joggal kérdezheti, hogy hogyan üzletelhet Trump egy agresszív fickóval, miközben emberek halnak meg a fronton.

Csütörtökön Brüsszelben az EU vezetőihez fog szólni, hogy szigorúbb szankciókat kérjen Oroszország ellen, valamint az uniós források gyorsabb folyósítását Ukrajna háborús erőfeszítéseinek támogatására. Zelenszkij azt mondta, hogy az Egyesült Államok nélkül „nagyon nehéz” lenne harcolni, és elismerte, hogy Európa erősebb lenne, ha valóban egységes lenne. De a következő 12 hónapban várható európai választások sorozata, amelyeken az oroszbarát pártok esetleges győzelmei is várhatók, „sok kihívást” jelenthet Ukrajna számára.