Bemutatták a repülő Teslát

Elon Musk csütörtökön bemutatta azt a Teslát, amiről azt állította, tud repülni. A kétüléses Roadster nemcsak rekordidő alatt, kevesebb mint egy másodperc alatt gyorsított fel nulláról 100 km/órára, de felkapaszkodott egy nemcsak meredek, de maga alá görbülő rámpára is, ahol egy ponton fejjel lefelé lógott, aztán megpördült a levegőben és légsugarak segítségével landolt.

Egy másik videón azt lehet látni, hogy szintén légsugarak segítségével helyből átugrat öt másik autó felett.

A bemutató során az autóban nem ült vezető, Musk úgy fogalmazott, azért, „hogy biztosan ne öljünk meg senkit”. „A siker nem garantált. Valószínűleg sikerülni fog, de ha mégis kudarcot vallana, biztonságos távolságban vagyunk” – mondta előtte a Tesla-vezér.

Bár a bemutató végül sikeres volt, ahogy a CNN is írja, kérdéses, hogy az autó valóban képes lesz-e nemcsak ugrálásra, de repülésre is. Az autó gyártása ha minden igaz, 2028-ban kezdődik.