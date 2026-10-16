Még mindig mi vásároljuk a legtöbb vezetékes gázt az oroszoktól az egész EU-ban, pedig már 10 százalékkal csökkent az importunk

Magyarország 10 százalékkal kevesebb értékű orosz vezetékes földgázt szerzett be az év első nyolc hónapjában, azonban így is az Európai Unió országai között.

Az MTI azt írja az Eurostat adatai és a TASZSZ orosz állami hírügynökség számításai alapján: a vezető importőr Magyarország 1,71 milliárd eurót, Bulgária 987 millió eurót, Görögország pedig 850 millió eurót fizetett az orosz gázért augusztus végéig. Az egész EU-ban összesen 4,1 millióért vettek gázt az oroszoktól, ugyanannyiért, mint egy évvel korábban.

Európa jelenleg kizárólag egy útvonalon, a Török Áramlat vezetéken juthat orosz földgázhoz. Augusztusban az EU 679 millió euróért importált orosz vezetékes gázt. A vezető európai vásárló Magyarország volt 229 millió euróval, majd Görögország következett 178 millió euróval és Bulgária pedig 165 millió euróval.