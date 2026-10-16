Reuters: Tényleg a Fehér Ház utasítására korlátozták be a védelem számára létfontosságú ukrán drónokat

A Fehér Házból érkezett az utasítás az ukrán hadsereg által használt Starshield műholdas rendszer korlátozására – írja a Reuters két amerikai és egy, az ügyről tájékoztatott európai tisztviselőre hivatkozva. A névtelenül nyilatkozó források szerint a Pentagon vezetői azt az üzenetet kapták, hogy lassítani kell a Musk-féle SpaceX által fejlesztett katonai műholdas szolgáltatást.

Miután Trump Putyinnal kötött megállapodást, és Ukrajnára fejt ki nagy nyomást, Zelenszkij távozását is követelve, kedden váratlanul lecsökkent az ukrán katonai drónok sebessége. Az ukrán katonák által használt műholdas terminálok elvesztették a kapcsolatot a drónokkal egy bizonyos sebesség felett, ami gyakorlatilag ellehetetleníti a sikeres dróntámadásokat és az orosz Sahed drónok elfogását. Egy ukrán védelmi minisztériumi forrás csütörtökön azt mondta, hogy a rendszer már újra működik, de csak 160 km/órás sebességig.

Mivel a Starlinket Elon Musk cége biztosítja Ukrajnának (ezért az európai országok fizetnek neki), először többen őt vádolták a rendszer blokkolásával. Musk azonban szerdán arról írt, hogy az ő cége csak a polgári alkalmazást biztosítja, a katonai felhasználásához a Starshield rendszereit az amerikai kormány ellenőrzi, és a sebességkorlátozásokról végső soron az elnök dönthet.

Az intézkedés az amerikai–ukrán viszony újabb mélypontján történt. A Reuters szerint az október 9-i miami tárgyalásokon Trump veje, Jared Kushner és különmegbízottja, Steve Witkoff keményen számon kérte az ukránokon, hogy Washington többszöri felszólítása ellenére folytatják az orosz olajfinomítók támadását. Az amerikai kormány az emelkedő üzemanyagárak miatt akarja leállíttatni ezeket az orosz energiarendszer elleni ukrán csapásokat,noha az energiaárak növekedését főleg az Irán elleni háború okozza.

A Reuters korábban arról is beszámolt, hogy Washington a rakétatámadásokra figyelmeztető hírszerzési információk visszatartásával fenyegette meg Ukrajnát. Trump kedden azt állította, hogy az adatmegosztás továbbra is működik. A Starshield korlátozása után az ukrán vezetés kedden és szerdán a Fehér Háznál, a külügyminisztériumnál és a Pentagonnál is magyarázatot keresett, de egy magas rangú ukrán tisztviselő szerint mindenhol azt a választ kapták, hogy a döntés a Fehér Házból származott.