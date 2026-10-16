Sokallják a tervezett minimálbér-emelést a munkaadók, 14 százalék helyett még 6-ot sem adnának

Kevesebb, mint 6 százalékos minimálbér-emelést javasol a jövő évre a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ), mivel a gazdasági teljesítmény rosszabb, az infláció alacsonyabb a vártnál – számolt be róla az RTL Híradó. A KSH legfrissebb adatai szerint a keresetek 8,6 százalékkal többet érnek a boltokban, mint tavaly, tették hozzá.

Az Orbán-kormány még 2024-ben kötött három évre szóló megállapodást a szakszervezetek és a munkáltatók képviselőivel. Ekkor állapodtak meg a jövő évre szóló 14 százalékos minimálbér-emelésben is. Igaz, a hároméves megállapodást már tavaly is felül kellett írni az év utolsó heteiben, mert a tavalyi gazdasági növekedés is elmaradt az Orbánék által megálmodottól.

Perlusz László, a VOSZ főtitkára azt mondta el a cégek helyzetéről: „Nem fog teljesülni az üzleti tervük, nem jönnek úgy a megrendelések, nem lesz annyi árbevételük. Ezért szűkösek a lehetőségeik.” A szervezet reprezentatív felmérése szerint a vállalkozások borúlátóbbak, mint az áprilisi választások után, úgy érzik, hogy a gazdaság lassabban élénkül, mint várták. Perlusz azt mondta, hogy a munkaadók kétharmada legfeljebb 6 százalékos béremelésben gondolkodik, és nemcsak a minimálbéresek, hanem minden alkalmazott körében.

A híradó arra is emlékeztetett: jövőre a nettó bérek jobban növekedhetnek jövőre, mint a bruttó bérek, mivel a Tisza a kampányban azt ígérte, hogy kevesebb szja-t vonnának le az átlagosnál alacsonyabb fizetésekből. A szakszervezetek most erre hivatkozva engednének a 14 százalékos minimálbér-emelésből. A kormány azonban ezt nem erősítette meg a híradónak.