Újra megnyithat Iványi Gáborék korábban bezáratott szegedi iskolája

Két év után újra kinyithat Iványi Gáborék szegedi iskolája, a Wesley János Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium, miután a bíróság kimondta, hogy a kormányhivatal jogellenesen akadályozta a működésüket, írja a Telex a Helsinki Bizottság közleménye alapján.

A Fidesz-kormány 2024 augusztus végén, néhány nappal a tanévnyitó előtt záratta be a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (MET) budapesti és szegedi iskoláit, amely miatt 300 hátrányos helyzetű, főként sajátos nevelési igényű gyereket taszítottak a bizonytalanságba. A kormányhivatal arra hivatkozott, hogy a köznevelési intézménynek hat hónapot meghaladó lejárt tartozása volt, és szerintük a fenntartó nem tett intézkedéseket ennek rendezéséért. A MET hiába ment perre a kormányhivatallal, a Szegedi Törvényszék akkor a hivatalnak adott igazat, az iskola zárva maradt.

Ezután az Esélyteremtő Wesley Közhasznú Alapítvány azzal a kérelemmel fordult a kormányhivatalhoz, hogy ők, a saját alapítványi fenntartásukban tovább működtethessék a MET tanintézményt. A hivatal azonban a kérelmet arra hivatkozva utasította el, hogy „a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium szerint más intézményekben elegendő férőhely áll rendelkezésre”. Ezután az alapítvány a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) segítségével pert indított.

A Szegedi Törvényszék jogerős ítélete szerint a kormányhivatal határozata megalapozatlan volt, ezért új eljárásra kötelezte. A bíróság kimondta, hogy „egy magánfenntartású köznevelési intézmény nyilvántartásba vétele iránti eljárásban nem elég pusztán egyetlen statisztikai adatra hivatkozni, hanem azt is vizsgálni kell, hogy milyen szerepet töltene be az adott intézmény. A minisztériumi vélemény ráadásul csak általában a férőhelyek számára vonatkozott, a sajátos nevelési igényű (SNI) gyerekekre vonatkozó adatot nem tartalmazott.”