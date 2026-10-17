A lengyel külügyminiszter szerint pénzutalások és felvételek bizonyítják, hogy Orbánék együttműködtek az oroszokkal

„Az oroszok szorosan együttműködtek Orbán Viktor kormányával. Erre bizonyítékaink vannak átutalások és felvételek formájában. Utóbbiakon egykori magyar kollégám, Szijjártó Péter úgy beszél Szergej Lavrovval, mintha egy kisiskolás, vagy az orosz külügyminiszter alvállalkozója volna” – ezt mondta Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter a Wyborczának adott interjúban, amit a HVG vett észre.
Hangfelvételek már a választások előtt nyilvánosságra kerültek olyan felvételek, amiken az Orbán-kormány külügyminisztere már-már kínosan megalázkodó, hajbókoló módon beszél orosz kollégájával. „Mindig a rendelkezésedre állok” – mondta Szijjártó egy március végén megjelent hangfelvételen, áprilisban olyan felvétel került nyilvánosságra, amin uniós dokumentumok Moszkvának átadását ígéri meg, és már a választások után az is kiderült, hogy felajánlotta a segítségét a Wagner-lázadáskor is Lavrovnak – jót dübörgünk, elefánt, ugyebár –, aki erre kinevette.
Mindezeken túl azonban elképzelhető, hogy a lengyeleknek máskor készült felvételeik is vannak, bár az sem zárható ki, hogy csak a korábbi, nyilvánosságra került videókra utalt vissza Sikorski. Arról viszont korábban semmilyen információ nem jelent meg a nyilvánosságban, hogy pénzügyi tranzakciók dokumentumai is bizonyítanák az Orbán-kormány kitettségét Moszkvának.
Egy nemzetközi oknyomozó cikkben kiszivárgott beszélgetések szerint a magyar külügyminiszter fontos uniós információkat osztott meg Moszkvával, és a Kreml érdekeit képviselve a szankciók enyhítésén dolgozott. Egyszer azt is kérte az oroszoktól, hogy segítsenek neki megérvelni Brüsszelben, miért magyar érdek levenni orosz oligarchákat az EU-s szankciós listáról.
Újabb lehallgatott telefonbeszélgetések leiratai kerültek napvilágra, amelyekből kiderül, mennyire alárendelt viszonya van Szijjártónak Lavrovval szemben.
Újabb, a korábbi magyar külügyminiszter szervilis viselkedését ékesen példázó Szijjártó–Lavrov-hangfelvételt hozott nyilvánosságra Panyi Szabolcs.