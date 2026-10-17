Bizonyos kor alatt megtiltanák az elektromos rollerek használatát Vitézy Dávidék

A Közlekedési és Beruházási Minisztérium jelenleg is dolgozik az elektromos rollerek használatának szabályozásán, derül ki Vitézy Dávid legfrissebb Facebook-videójából. Ebben alapvetően a közlekedésbiztonsági kérdőív eredményeiről számolt be, ami szerint a válaszadók 94 százaléka szeretne a jelenleginél szigorúbb szabályozást a rollerek vonatkozásában.

„Szerintem néhány héten belül be fogjuk mutatni az újonnan hatályba lépő rollerszabályozást is”, mondta Vitézy.

Erről egyelőre annyit árult el, hogy a nagy teljesítményű rollerek szabályozását el fogják különíteni a maximum 25 km/h sebességnél kisebb teljesítményű rollerekétől.

Az viszont szerinte már nehezebb kérdés, hogy hány éves kor alatt tiltsák az elektromos rollerek használatát. A kérdőív alapján a válaszadók 34 százaléka 16 éves kor alatt tiltaná, míg 30 százalékuk 14 éves kor alatt nem engedné az elektromos rollerek használatát. Vitézy szerint ezt a kérdést még vizsgálják, és egyeztetnek az egészségügyi és a rendvédelmi szervekkel is. Más európai országokat nézve szórnak a számok, tehát vannak országok, ahol 12 év, 14, 16 vagy épp 18 év alattiak számára tiltják az elektromos rollerek használatát.