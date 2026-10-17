Családbarát Magyarország helyett családügyi államtitkári kampány: két hónap alatt 600 millió forint közpénz ment a fideszes Koncz Zsófia kampányára a szociális miniszter szerint

2026 februárja és az országgyűlési választások között, alig két hónap alatt több mint 600 millió forint közpénzt fordított a Fidesz kormány a szerencsi rendezvényekre a „Családbarát Magyarország” programsorozat keretében – mondta pénteken késő este publikált videójában Kátai-Németh Vilmos. A szociális és családügyi miniszter szerint a rendelkezésükre álló dokumentumok alapján „felmerül a gyanú, hogy a Fidesz kormányzat a családpolitikai programokra szánt közpénzek egy részét Koncz Zsófia választási rendezvényeire használhatta fel”.

Koncz Zsófia családügyi államtitkár nyuszimotorokat ad át Hargitai Jánossal (a kép jobb oldalán) 2025 novemberében Fotó: Koncz Zsófia/Facebook

A miniszter ezért hivatali visszaélés és hűtlen kezelés gyanúja miatt feljelentést tett a Központi Nyomozó Főügyészségen. Koncz Zsófia az utolsó Fidesz-kormányban 2024 augusztusától volt családügyi államtitkár a Hankó Balázs vezette minisztériumban. Hogy milyen kampányrendezvényekre költötték vagy költhették a 600 millió forintot, arról részleteket nem közölt a miniszter.

A Családbarát Magyarország Központnál nyáron hatósági intézkedés is zajlott, de a mostani feljelentéstől függetlenül. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) nyomozói július 21-én „kutatási és lefoglalási céllal” érkeztek a Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft. székhelyére a minisztérium akkori közleménye szerint. A nyomozók lefoglalták a társaság elektronikus dokumentumait egy korábbi, a 2018 és 2020 közötti időszak gazdálkodásával összefüggő költségvetési csalás gyanúja miatt indult eljárásban.

A közlemény szerint a Családbarát Magyarország Központ korábbi működésében 2020-ban egy ügyvezetőváltást követően több olyan problémára derült fény, amelyek miatt felmerült a szabálytalanságok gyanúja. Egyebek mellett bizonyos támogatásokkal nem, vagy nem megfelelően számoltak el, a dokumentáció hiányos, illetve egymásnak ellentmondó volt, továbbá számos feltűnő adminisztrációs hiba is előfordult.