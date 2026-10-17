Életfogytiglant kapott egy óvodatulajdonos Kínában, miután ólommal mérgezett meg több mint 200 gyereket

Életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték egy kínai óvoda tulajdonosát, öt alkalmazottjára pedig szintén börtönbüntetést szabtak ki, miután kiderült, hogy több mint 200 gyereket mérgeztek meg ólommal szennyezett ételekkel.

A kínai állami média beszámolója szerint Li Huifangot, a Kanszu tartománybeli Tien-Suj városában működő Heshi Peixin óvoda üzemeltetőjét mérgező és egészségre ártalmas élelmiszerek előállítása és értékesítése miatt ítélték el. A bíróság emellett 500 ezer jüan (mintegy 74 700 dollár) értékű vagyonának elkobzását is elrendelte. Az óvoda ügyvezető igazgatója, Zhi Jinglin 15 év börtönbüntetést és 300 ezer jüanos pénzbírságot kapott, míg a konyhán dolgozó négy alkalmazottat hat és nyolc év közötti szabadságvesztésre ítélték.

Az ügyben 2025 júliusában indult vizsgálat, miután az óvoda 235 gyermekét kellett ólommérgezéssel kezelni. Összesen 247 gyereknél és dolgozónál mutattak ki kórosan magas vérólomszintet. Kiderült, hogy az óvoda szakácsai emberi fogyasztásra alkalmatlan festéket kevertek az ételekbe, hogy azok vonzóbbnak tűnjenek, és így több gyereket csábítsanak az intézménybe. Mindezt annak ellenére tették, hogy a festéken egyértelműen feltüntették: nem fogyasztható. A bíróság szerint a négy konyhai dolgozó Li és Zhi utasítására használta a mérgező anyagot.

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A gyerekeknek felszolgált, vörös datolyával készült gőzölt sütemény kilogrammonként 1052 milligramm, a kolbászos-kukoricás péksütemény pedig 1340 milligramm ólmot tartalmazott. Mindkét érték több mint kétezerszeresen meghaladta a kínai élelmiszer-biztonsági előírásokban meghatározott, kilogrammonként 0,5 milligrammos határértéket.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint az ólommérgezés „különösen veszélyes a kisgyermekekre”, és „súlyosan károsíthatja az agyat és a központi idegrendszert”.

A hatóságok később azt is megállapították, hogy tartományi tisztviselők és kórházi dolgozók tucatjai próbálták eltussolni az ügyet. Ennek érdekében meghamisították a vérvizsgálatok eredményeit, és kenőpénzt fogadtak el az óvoda egyik befektetőjétől.

Kína azóta országos irányelveket adott ki az oktatási intézmények étkeztetésére vonatkozóan. Az új intézkedések között szerepel, hogy minden új élelmiszer-szállítmányt ellenőrizni kell, a lisztet, a rizst és az étolajat pedig kizárólag központi beszerzési pontokról lehet megvásárolni. (BBC)