Fico: Szlovákia és Magyarország nem vesz részt az Ukrajna megsegítésére szánt uniós hitelprogramban

POLITIKA

Ukrajna további 70 milliárd eurós hitelt kért az EU-tól 2027-re, de Szlovákia ebben a hitelprogramban nem vesz részt – idézi Robert Ficót a DennikN. A szlovák kormányfő elmondása szerint ehhez a szlovák állásponthoz csatlakozott a magyar miniszterelnök, Magyar Péter is.

A brüsszeli csúcstalálkozón Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azt mondta, hogy a háború jövőre 155 milliárd euróba kerül majd Ukrajnának. Azt kérte az uniós tagállamok állam- és kormányfőitől, hogy találjanak módot Ukrajna támogatására.

Az Európai Unió korábban 90 milliárd eurós hitelt ígért Ukrajnának azzal a céllal, hogy segítse az országot a 2026 és 2027 közötti sürgős pénzügyi szükségletek fedezésében. Az Európai Bizottság szakaszosan folyósítja az összegeket. A forrásokhoz való hozzáférés feltétele többek között a jogállamiság betartása és a korrupció elleni küzdelem.

Fico szerint „veszélyes lenne” az EU jövőbeli költségvetéséről szóló tárgyalásokat összekapcsolni Ukrajna finanszírozásával.A 2028–2034-es uniós költségvetésről megjegyezte, hogy a tagállamok még messze vannak a megállapodástól, nehéz lesz év végéig dűlőre jutni – miközben António Costa, az Európai Tanács elnöke ezt a határidőt szorgalmazza.

Szlovákia nem az uniós programban vállalt szereppel, hanem más módon kívánja támogatni Ukrajnát. Fico oktatási, közúti infrastrukturális és energetikai összeköttetési projekteket említett példaként. A szlovák miniszterelnök emellett bírálta, hogy a csúcstalálkozón szerinte nem foglalkoztak kellőképpen a béketervekkel, illetve az Oroszország és Ukrajna közötti háború lezárásának kérdésével.

Az uniós csúcson egyébként Magyar Péter és Volodimir Zelenszkij négyszemközt is tanácskozott. Az erről beszámoló nyilatkozataik több témát is érintettek – ezekről Magyar a 444-nek is nyilatkozott –, de az uniós hitel kérdését egyikük sem említette.

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Molnár Kristóf
POLITIKA