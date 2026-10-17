Magyar Péter hétfőn a parlamentben bemutatja a 2027-es költségvetést

„Eddigi talán legfontosabb felszólalásának” ígéri a parlamenti hétfői plenáris ülésén elmondani tervezett napirend előtti beszédét a miniszterelnök. Magyar Péter a szombati Facebook-posztja szerint abban a felszólalásában mutatja be Magyarország 2027-es költségvetését.

Fotó: Bankó Gábor/444

A kormányfő szerint ez „az igazságosság és a fejlődés költségvetése” lesz, ami az ország újjáépítéséről szól majd. A korábbi kormányzati ígéreteknek megfelelően azt írta: „a 2027-es költségvetés az állam működésén fog spórolni”, illetve azt is, hogy „a milliárdosoktól és a szennyező cégektől” csoportosítanak át forrásokat „az eddig magára hagyott milliókhoz”.

A miniszterelnök Facebook-bejegyezésében ezúttal is szerepelnek „a NER kedvezményezettjeiről, az oligarchák, a multicégek és a lobbisták”, akik helyett Magyar állítása szerint a kormány „az előző évek kárvallottjaira”, valamint a családokra, a magyar vállalkozásokra, a nyugdíjasokra, az oktatásra és az egészségügyre költ majd többet.

„Eközben az Orbánék által tönkretett költségvetést stabilizáljuk és az uniós ezermilliárdoknak köszönhetően soha nem látott mértékű beruházásokat indítunk el a lakhatás, a közlekedés és a vízügy területén” – ígéri Magyar. A hétfői ülés délután egy órakor kezdődik.