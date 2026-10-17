Rácsok mögött, pénzesőben tűnt fel Hankó Balázs egy kollégium oldalát díszítő fényfestésen

Pénteken este imaóra keretén belül szervezett közös imádkozást a KDNP a „politikai rabok kiszabadulásáért”, vagyis Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszterért, Varga-Bajusz Veronika felsőoktatási államtitkárért, Seszták Miklós korábbi nemzeti fejlesztési miniszterért és Bús Balázst, Óbuda korábbi polgármesteréért.

Mások azonban az imaóra helyett egy sokkal látványosabb performansszal készültek. A budapesti Kármán Tódor kollégium falát egy fényfestés díszítette, ami Hankó Balázst ábrázolta pénzesőben és rácsok mögött.

Fotó: Olvasónk

Az nem derült ki egyelőre, hogy ki készítette a fényfestést, az viszont tudható, hogy a KDNP szervezte imaórán Orbán Viktor édesanyja is imádkozott a „politikai foglyokért”.

És hogy miért az imát választotta a KDNP ezúttal is az ellenállás eszközéül? „A hit erőt ad, az összetartozás reményt ad, az imádság pedig összeköt bennünket akkor is, amikor a hatalom ártatlanokat hurcol meg és szándékosan gyűlöletet kelt. Imádkozzunk az igazságért, az emberi méltóságért és azért, hogy senkinek ne kelljen félelemben élnie!” A KDNP vár minden jó érzésű honfitársat.

Nem ez az első ima Hankó Balázsért: szeptember végén több fideszes és KDNP-s politikus is a gödöllői Szentháromság-templomban imádkozott és állt ki a volt miniszter mellett. Az ott készült csoportképen Hankó Balázs mellett látható Szalai Piroska, Panyi Miklós, Máthé Zsuzsa, Radics Béla, Tuzson Bence, Rétvári Bence, Szentkirályi Alexandra, Szalay-Bobrovniczky Kristóf és Németh Balázs.

A letartóztatás után volt imádkozás a politikusért. Ezt Hankó Balázs felesége és családja hívta össze, a Demokrata beszámolója szerint pedig vagy kétszázötvenen gyűltek össze Gödöllőn, ahol Hankó fia Assisi Szent Ferenc egy imarészletét imádkozta el.