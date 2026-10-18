Hidvéghi vagyonnyilatkozati eljárást kezdeményezett Forsthoffer Ágnes ellen, a házelnök visszautasította a „valóságot mellőző” állításokat

A fideszes Hidvéghi Balázs vagyonnyilatkozati eljárás megindítását kezdeményezte Forsthoffer Ágnes házelnökkel szemben az Országgyűlés mentelmi bizottságánál. Facebookra feltöltött videójában azt mondta, a Tisza Párt kioktató hangnemben szokott nyilatkozni a vagyonnyilatkozatokról,

„eközben a saját képviselői sem tudják ezt mindig megfelelően kitölteni”.

Hivatkozott az Ellenpólus szerdai cikkére, ami szerint a házelnök a gazdasági érdekeltségekre vonatkozó részből kihagyta a családi vállalkozásban üzemeltetett Margaréta Hotel mögött álló Fortrend Hotel Szállodafejlesztő és Szolgáltató Kft-t. Ebből a cégből 2025-ben 40, 2026-ban 200 millió forint osztalékot vettek ki.

„Levélben fordultam a mentelmi bizottság elnökéhez, és kezdeményeztem egy vagyonnyilatkozati eljárás lefolytatását, hogy világosan lássuk, hogy mi is a helyzet, mi is az igazság.”

Forsthoffer szombat este videóban reagált: fenntartja a vagyonnyilatkozatában megadott adatokat, de hétfőn kiegészítő tájékoztatást nyújt be a mentelmi bizottság elnökének a családi vállalkozásban lévő tulajdonrészéről.

Fotó: Németh Dániel/444

Egyúttal visszautasította Hidvéghi „valóságot mellőző, közvéleményt megtévesztő” állításait.

Azt mondta, „soha semmilyen rejtegetnivalóm nem volt, és nem is lesz, ezért a legnagyobb nyugalommal fogadtam ezeket a támadásokat is”. Tekintettel arra, hogy nyitó vagyonnyilatkozatról van szó, azt a 2026. május 9-i állapotnak megfelelően adta le.

Mint mondta, a családi vállalkozásban 28 százalékos tulajdonrésze van. A 2024-es üzleti év után jóváhagyott osztalékból 2025 végén 9 384 357 forintot kapott. Azt írta, az összeget befektetési jegyek vásárlására fordította, ezek pedig szerepelnek a vagyonnyilatkozata megtakarításokról szóló részében. A 2025-ös üzleti év után járó osztalékot 2026 májusának végén hagyták jóvá, de azt még nem fizették ki, ezért Forsthoffer szerint 2026-ban nem részesült ilyen címen jövedelemben. Külön hangsúlyozta:

„A jóváhagyott osztalék egy cégben nem jelenti azt, hogy az osztalékot ki is vették a tulajdonosok. A cég egyébként 20 éve családi tulajdon, az adatai teljesen nyilvánosak, transzparensek. Hosszú éveken át taghitelből finanszírozta tevékenységét és fejlesztéseit, osztalékfizetésre nagyon sokáig nem is került sor. Sajnos a választási kampányban számos hazug cikk jelent meg a cég adatainak vonatkozásában is, de ma is bárki utánajárhat nyilvános adatbázisban, hogy milyen számadatokkal működött.”

Azzal folytatta, hogy a vagyonnyilatkozat jövedelmekről szóló rovatában ügyvezetői fizetését tüntette fel: 2026-ban havi bruttó 444 ezer, nettó 295 260 forintot keresett. Ügyvezetői jogviszonya május 8-án megszűnt. Értelmezése szerint ebben a rovatban a munkáért vagy más tevékenységért kapott adóköteles jövedelmet kell feltüntetni, a cégtulajdon után járó osztalék viszont tőkejövedelem. Ezért szerepeltette a korábbi években kapott osztalékból vásárolt befektetési jegyeket a megtakarításai között. A céges érdekeltségekről szóló harmadik rovatban nem tüntette fel a 28 százalékos tulajdonrészét, mert szerinte arra nem vonatkoztak a vagyonnyilatkozati mellékletben felsorolt feltételek.

Forsthoffer szerint a vállalkozásban fennálló tagsága húsz éve nyilvános, ezért annak eltitkolása fel sem merülhetett. A vagyonnyilatkozata megfelelősége mellett továbbra is kitart, de hétfőn kiegészítő tájékoztatást ad be a még meglévő céges tulajdonrészéről, és készségen áll bármilyen vizsgálat elé. Azzal zárta: „Az eset kapcsán benyújtom továbbá kérdéseimet és javaslataimat is a vagyonnyilatkozat tartalmának értelmezhetőségével kapcsolatban.”