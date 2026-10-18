Hidvéghi vagyonnyilatkozati eljárást kezdeményezett Forsthoffer Ágnes ellen, a házelnök visszautasította a „valóságot mellőző” állításokat

POLITIKA

A fideszes Hidvéghi Balázs vagyonnyilatkozati eljárás megindítását kezdeményezte Forsthoffer Ágnes házelnökkel szemben az Országgyűlés mentelmi bizottságánál. Facebookra feltöltött videójában azt mondta, a Tisza Párt kioktató hangnemben szokott nyilatkozni a vagyonnyilatkozatokról,

„eközben a saját képviselői sem tudják ezt mindig megfelelően kitölteni”.

Hivatkozott az Ellenpólus szerdai cikkére, ami szerint a házelnök a gazdasági érdekeltségekre vonatkozó részből kihagyta a családi vállalkozásban üzemeltetett Margaréta Hotel mögött álló Fortrend Hotel Szállodafejlesztő és Szolgáltató Kft-t. Ebből a cégből 2025-ben 40, 2026-ban 200 millió forint osztalékot vettek ki.

„Levélben fordultam a mentelmi bizottság elnökéhez, és kezdeményeztem egy vagyonnyilatkozati eljárás lefolytatását, hogy világosan lássuk, hogy mi is a helyzet, mi is az igazság.”

Forsthoffer szombat este videóban reagált: fenntartja a vagyonnyilatkozatában megadott adatokat, de hétfőn kiegészítő tájékoztatást nyújt be a mentelmi bizottság elnökének a családi vállalkozásban lévő tulajdonrészéről.

Fotó: Németh Dániel/444

Egyúttal visszautasította Hidvéghi „valóságot mellőző, közvéleményt megtévesztő” állításait.

Azt mondta, „soha semmilyen rejtegetnivalóm nem volt, és nem is lesz, ezért a legnagyobb nyugalommal fogadtam ezeket a támadásokat is”. Tekintettel arra, hogy nyitó vagyonnyilatkozatról van szó, azt a 2026. május 9-i állapotnak megfelelően adta le.

Mint mondta, a családi vállalkozásban 28 százalékos tulajdonrésze van. A 2024-es üzleti év után jóváhagyott osztalékból 2025 végén 9 384 357 forintot kapott. Azt írta, az összeget befektetési jegyek vásárlására fordította, ezek pedig szerepelnek a vagyonnyilatkozata megtakarításokról szóló részében. A 2025-ös üzleti év után járó osztalékot 2026 májusának végén hagyták jóvá, de azt még nem fizették ki, ezért Forsthoffer szerint 2026-ban nem részesült ilyen címen jövedelemben. Külön hangsúlyozta:

„A jóváhagyott osztalék egy cégben nem jelenti azt, hogy az osztalékot ki is vették a tulajdonosok. A cég egyébként 20 éve családi tulajdon, az adatai teljesen nyilvánosak, transzparensek. Hosszú éveken át taghitelből finanszírozta tevékenységét és fejlesztéseit, osztalékfizetésre nagyon sokáig nem is került sor. Sajnos a választási kampányban számos hazug cikk jelent meg a cég adatainak vonatkozásában is, de ma is bárki utánajárhat nyilvános adatbázisban, hogy milyen számadatokkal működött.”

Azzal folytatta, hogy a vagyonnyilatkozat jövedelmekről szóló rovatában ügyvezetői fizetését tüntette fel: 2026-ban havi bruttó 444 ezer, nettó 295 260 forintot keresett. Ügyvezetői jogviszonya május 8-án megszűnt. Értelmezése szerint ebben a rovatban a munkáért vagy más tevékenységért kapott adóköteles jövedelmet kell feltüntetni, a cégtulajdon után járó osztalék viszont tőkejövedelem. Ezért szerepeltette a korábbi években kapott osztalékból vásárolt befektetési jegyeket a megtakarításai között. A céges érdekeltségekről szóló harmadik rovatban nem tüntette fel a 28 százalékos tulajdonrészét, mert szerinte arra nem vonatkoztak a vagyonnyilatkozati mellékletben felsorolt feltételek.

Forsthoffer szerint a vállalkozásban fennálló tagsága húsz éve nyilvános, ezért annak eltitkolása fel sem merülhetett. A vagyonnyilatkozata megfelelősége mellett továbbra is kitart, de hétfőn kiegészítő tájékoztatást ad be a még meglévő céges tulajdonrészéről, és készségen áll bármilyen vizsgálat elé. Azzal zárta: „Az eset kapcsán benyújtom továbbá kérdéseimet és javaslataimat is a vagyonnyilatkozat tartalmának értelmezhetőségével kapcsolatban.”

POLITIKA Hidvéghi Balázs mentelmi bizottság fidesz családi vállalkozás házelnök Tisza Párt vagyonnyilatkozat osztalék Margaréta Hotel Forsthoffer Ágnes országgyűlés Fortrend Hotel Szállodafejlesztő és Szolgáltató Kft
Kapcsolódó cikkek

Forsthoffer Ágnes házelnöknek tartozása nincs, rétje és gyümölcsöse viszont van

Az Országgyűlés elnökének befektetési alapban 58 millió, kötvényekben 10 millió forintja van. Meg némi részvény, és egyebek.

Diószegi-Horváth Nóra
POLITIKA