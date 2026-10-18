Szentpétervári olajterminált és adatközpontot támadtak drónokkal az ukránok

Ukrajna éjjel nagyszabású dróntámadást hajtott végre Szentpétervár ellen, egy olajterminált, egy adatközpontot és egy hidat is eltaláltak.

A beszámolók szerint a támadásban egy ember meghalt, öten megsérültek.

Az orosz állami média arról írt, hogy a drónok eltalálták a szentpétervári olajterminált és a VKontakte közösségi oldal egyik adatközpontját. Alekszandr Beglov, Szentpétervár kormányzója tüzekről számolt be az olajterminálnál, a Rucsi olajdepónál és a Kolpinszkij kerület ipari raktárainál. Közlése szerint egy ember meghalt, öten megsérültek, 12 lakóház és két családi ház pedig megrongálódott. Alekszandr Drozgyenko, a leningrádi terület kormányzója azt mondta, hogy a régió fölött 127 ukrán drónt lőttek le. A dróntörmelékek négy autóban tettek kárt.

Szentpétervár látképe. Fotó: TIMUR KASUMOV/Anadolu via AFP

Az Exilenova+ és a Supernova+ ukrán megfigyelőcsatornák szerint a „nagyszabású” támadás helyi idő szerint hajnali 2 óra 50 perckor kezdődött. A helyiek által közzétett videókon drónok és működésbe lépő légvédelmi rendszerek láthatók. Több felvételen az olajterminál is lángokban áll. A kikötőben működő létesítmény Oroszország egyik legnagyobb üzemanyag-tároló és -exportáló központja, éves áteresztőképessége a beszámolók szerint 12,5 millió tonna.

A VKontakte adatközpontja elleni támadás újabb csapás lehet az orosz internetes infrastruktúrára: az ukrán erők az elmúlt hetekben több Yandex-adatközpontot is megtámadtak. Volodimir Zelenszkij korábban azt ígérte, hogy Ukrajna „hasonló módon válaszol” az ukrán adatközpontokat ért orosz támadásokra.

Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint az éjszaka folyamán, este nyolc és reggel nyolc között a légvédelem 1015 ukrán drónt fogott el és semmisített meg 16 régió, valamint a Fekete-tenger fölött. A TASZSZ hírügynökség szerint ez volt az idei év egyik legerősebb, Oroszország ellen végrehajtott dróntámadása. A legnagyobb támadást – 1951 drónnal és kilenc rakétával – az ukrán hadsereg szeptember 20-án, az orosz parlamenti választások fő napján indította.

Az orosz hadsereg azt állította, hogy az éjszaka folyamán csoportos csapást mért ukrán katonai célpontokra. A célpontok között a Nova Poszta szállítmányozási vállalat rivnei logisztikai központját, valamint egy katonai és kettős rendeltetésű rakományt szállító hajót nevezett meg, amely Odesszától 30 kilométerre keletre volt. (Kyiv Independent, MTI)