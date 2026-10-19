A Szajna-parti Tisza sziget nem ért egyet azzal, hogy Magyar Péter migránsozott a franciaországi tüntetések kapcsán

Vasárnap reggel Magyar Péter miniszterelnök a Franciaországból érkező, vandalizmust, történelmi épületek pusztulását és rendőrök sérüléseit bemutató felvételekre hivatkozva állt ki a szigorú magyar migrációs politika mellett.

Magyar Péter magyar miniszterelnök az Európai Tanács csúcstalálkozóján Brüsszelben, 2026. október 16-án, pénteken.

Fotó: NICOLAS MAETERLINCK/Belga via AFP

Többek közt úgy fogalmazott:

„Ezen értelmetlen rombolást és igazolhatatlan erőszakot látva, talán már mindenki számára érthető, hogy Magyarország miért képviseli a lehető legszigorúbb fellépést a migráció kapcsán, és miért nem fogunk semmilyen nyomásra lazítani a külső határaink védelmén és a bevándorlási politikánkon.”

A miniszterelnök kijelentéseit többen is kritizálták, többek közt Jámbor András volt országgyűlési képviselő és a jelenleg Franciaországban élő Schilling Árpád rendező is.

Hétfőn viszont már a párizsi Szajna-parti Tisza sziget Facebook-oldalán is megjelent egy poszt, amiből az derül ki, hogy a Franciaországban élő tiszások (vagy legalábbis egy részük) sem ért egyet a miniszterelnök szavaival.

Mint írták:

„Itt élünk Franciaországban, a mindennapjaink részei azok a feszültségek, amelyekről a magyar hírek szólnak. Éppen ezért érezzük kötelességünknek leírni: mélységesen távol áll tőlünk Magyar Péter posztja, amelyben a rongáló, kirakatokat zúzó vandálokat összemossa a migránsokkal. Nem értünk vele egyet, és őszintén sajnáljuk, hogy erre a következtetésre jutott.”

Azt is írják, hogy a valóság jóval összetettebb annál, mint amit a miniszterelnök írt, a vandálokról ugyanis „egyelőre csak annyit tudni biztosan, hogy semmi közük a jogaikért kiálló diákokhoz.”

Majd azzal folytatják:

„A valóság az, hogy a mostani megmozdulás a francia társadalom több rétegének elégedetlenségéről, a diákokkal szolidáris szülők és tanárok kiállásáról is szólt. Amikor az erőszakot egyetlen mozdulattal ráhúzzuk a bevándorlókra, pontosan ugyanabba a leegyszerűsítő, bűnbakképző logikába csúszunk bele, amivel szemben a Tisza közössége létrejött. Számunkra a hitelesség azt jelenti, hogy a tényeknél maradunk, és nem félünk kimondani, ha a saját közösségünk vezetője téved. Franciaországnak komoly problémái vannak, de a problémák okát a nevén kell nevezni, nem olcsó panelekkel lefedni.”

A franciaországi tiltakozásokról itt írtunk, Emmanuel Macron köztársasági elnök vasárnap este azt mondta: „soha nem szabad összekevernünk a jogos követeléseket támasztó tüntetőket azokkal, akik romboltak, rongáltak és fosztogattak”.