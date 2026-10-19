Börtönbüntetést és végleges kiutasítást kért az ügyészség a Váci úti felüljárón tömegbalesetet okozó sofőr ügyében

Vádat emelt a Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség az ellen a 25 éves török férfi ellen, aki 2026 áprilisában két ember életét követelő tömegbalesetet okozott.

Fotó: Haász M. Dia

A külföldi állampolgárságú férfi április 10-én a késő esti órákban a Váci úti felüljárón jelentősen túllépte a megengedett sebességet, és a záróvonalat szándékosan átlépve, a szembesávban előzte meg az előtte haladó autókat, amikor összeütközött egy vele egy irányban, szabályosan közlekedő autóval. Az ütközés miatt a férfi elvesztette az irányítást a kocsija felett, és a szembejövő forgalmi sávba sodródott, ahol ismét egy szabályosan közlekedő autóval ütközött. Ezután a vétlen sofőr autója a szalagkorlátot áttörve lezuhant a felüljáróról, az autó vezetője a helyszínen meghalt.

A vétkes sofőr ezután – a négy utast szállító autójával – még egy másik autóval ütközött, végül a szalagkorlát állította meg. Férfi utasa a kórházba szállítás közben meghalt, női utasai könnyebb sérüléseket szenvedtek.

A török férfit szándékos bűncselekményekkel, halált okozó közúti veszélyeztetés bűntettével és öt rendbeli rongálással vádolják, a kerületi ügyészség arra tett indítványt, hogy a bíróság ítélje végrehajtandó börtönbüntetésre, valamint végleges hatállyal utasítsa ki Magyarországról és véglegesen tiltsa el a közúti járművezetéstől.

A sofőr jelenleg letartóztatásban van.