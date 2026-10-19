Eljárást indított az NNI az iskolai bombafenyegetések miatt

Eljárást indított a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés bűntett miatt, miután hétfő reggel több médiatartalom-szolgáltatóhoz érkezett fenyegető e-mail arról, hogy az országban több mint 70 oktatási intézményben robbanószereket helyeztek el (itt írtunk erről bővebben).

Közölték azt is, hogy a rendőrök az iskolákban az igazgatókkal egyeztetve hajtják végre a szükséges intézkedéseket, ügyelve arra, hogy az oktatás menetét a lehető legkisebb mértékben zavarják meg. Eddig egy intézményben sem találtak robbanószert vagy robbantásra alkalmas eszközt - tudatták. A közlemény szerint a terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés bűntettnek számít, az két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Az NNI azt kérte, hogy aki bármiféle információval rendelkezik a bombariadókkal kapcsolatban, keresse a Nemzeti Nyomozó Irodát és tegyen bejelentést.

Az NNI azt is vizsgálja, hogy van-e összefüggés az október 15-i és a hasonló bűncselekmények között – írták. Október 15-én egy ismeretlen személy egy e-mail-címről több budapesti iskolának is bombarobbantással kapcsolatos fenyegető üzeneteket küldött, az NNI akkor terrorcselekmény előkészülete miatt rendelt el nyomozást.

Egy nappal később, október 16-án 20 óra után néhány perccel a 112-es segélyhívó számra egy fiatal telefonált, aki eltorzított hangon közölte, hogy bomba van egy budapesti tanintézményben. Az üres iskolát a Készenléti Rendőrség Tűzszerész Szolgálata átvizsgálta, ott semmilyen robbanóanyagot, vagy robbantásra alkalmas szerkezetet nem találtak. A rendőrök egyúttal azonosították, hogy a hívás egy zuglói nyilvános telefonfülkéből érkezett, amelynek közelében néhány fiatalt igazoltattak. Hamar kiderült, hogy korábban a társaság egyik tagja tárcsázta a 112-t, akit végül XIV. kerületi otthonában fogtak el. Fenyegető hívását azzal indokolta, hogy az általa megjelölt intézménybe olyan fiatalok járnak, akik gúnyolták, ezért haragudott rájuk. Tettét megbánta. A zuglói nyomozók a 17 éves fiút közveszéllyel fenyegetés bűntett miatt hallgatták ki, gyanúsítotti kihallgatásán elismerte, hogy ő volt a telefonáló.

Frissítés

Az eddigi vizsgálatok alapján a reggeli bombafenyegetések is alaptalannak bizonyultak – közölte Pósfai Gábor a Facebookon. A belügyminiszter azt írta, a rendőrség minden szükséges intézkedést megtesz a gyermekek és pedagógusok biztonsága érdekében, illetve azért, hogy a helyzet mielőbb tisztázódjon, és az érintett intézményekben a lehető leghamarabb helyreálljon a megszokott rend. A fenyegetések körülményeinek kivizsgálása és a felelősök felkutatása folyamatban van.