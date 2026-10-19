Hat embert, köztük három gyereket megölt egy orosz dróntámadás Harkiv megyében

Hat ember, köztük három gyerek meghalt egy orosz dróntámadásban, ami az északkelet-ukrajnai Harkiv megyében található egyik falu parkját érte – közölte Oleh Szinyehubov megyei kormányzó.

Szinyehubov korábban azt írta, a Harkiv városától délnyugatra végrehajtott támadásban 15 ember megsérült. Ivan Vihivszkij belügyminiszter szerint a drón egy olyan parkba csapódott be, ahol családok játszottak a gyerekeikkel.

Fotó: AFP

Vihivszkij egy elhomályosított fotót is közzétett, amin egy babakocsiban fekvő gyerek holtteste látható. Más, az interneten megjelent felvételeken az látszik, ahogy a mentőegységek egy megrongálódott épület körül dolgoznak. (Reuters)