Helyi és részleges kijárási tilalmakat vezetnek be a francia városokban

Részleges és helyi kijárási tilalmakat vezetnek be hétfő este egyes francia városokban. Sébastien Lecornu miniszterelnök a kormány illetékes tagjaival tartott válságtanácskozást követően jelentette be, hogy engedélyezik a településeknek az intézkedés elrendelését.

Lecornu azt mondta, az intézkedés elsődleges célja, hogy megóvja a fosztogatásoktól az üzleteket. Hozzátette, hogy „ha szükséges”, a rendkívüli állapotot is bevezetik, de a helyi kijárási tilalmakat egyelőre megfelelőbbnek tartják.

Az északnyugat-franciaországi Coulaines polgármestere már el is rendelte a kijárási tilalmat a 18 éven aluliak számára. A fiatalok este 11 óra után nem mehetnek ki az utcára.

Fotó: AMAURY CORNU/Hans Lucas via AFP

A hétvégi zavargások miatt óriási a nyomás a francia államon. A szombati, eredetileg az oktatás állapota és a megélhetési költségek miatt szervezett tömegtüntetéseken a hatóságok szerint mintegy 550 ezren vettek részt, az erőszakba forduló megmozdulásokon több száz üzletet kifosztottak, középületeket gyújtottak fel. A hatóságok elismerték, hogy súlyosan alábecsülték a tüntetők számát. Hétfő reggelre országosan 2331 embert vettek őrizetbe, a sérült rendőrök, csendőrök és tűzoltók száma az ezret közelíti.

Miközben a kormány a szélsőbaloldalt hibáztatja, a városvezetők az államot teszik felelőssé a pusztításért. A politikai válság súlyát mutatja, hogy Laurent Nuñez belügyminiszter már vasárnap felajánlotta lemondását Emmanuel Macronnak, aki azonban azt nem fogadta el. A francia elnök a belpolitikai válság miatt az október 23-ára tervezett budapesti látogatását is lemondta. (via BBC)