Ég a ház, mégsem jön október 23-án Budapestre Emmanuel Macron

külföld

Mégsem jön Budapestre Emmanuel Macron az október 23-i állami ünnepségre – írja a Telex a francia nagykövetségtől kapott információra hivatkozva.

Magyar Péter múlt héten a Partizánnak adott interjújában beszélt arról, hogy a francia elnök is részt vesz az ünnepségen, miután Putyin kivételével minden állam- és kormányfőt meghívott az 1956-os forradalom 70. évfordulójára.

Fotó: MANON CRUZ/AFP

A francia nagykövetség nem közölte, miért nem jön Macron, de a lemondás nem meglepő, miután Franciaországot éppen súlyos zavargások rázzák.

külföld 1956-os forradalom Emmanuel Macron franciaország október 23.
Kapcsolódó cikkek

A súlyos rendőrségi és hírszerzési kudarc után egymást hibáztatják a francia politikusok a zavargások miatt

A rendfenntartók elvesztették az irányítást, a belügyminiszter benyújtotta a lemondását, a városvezetők a kormányon kérik számon az eszkalációt.

Kolozsi Ádám
külföld

Magyar: Emmanuel Macron részt vesz az október 23-i ünnepségen

A miniszterelnök egész napos rendezvénysorozatot ígért.

Bódog Bálint
belföld