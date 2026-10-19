Ég a ház, mégsem jön október 23-án Budapestre Emmanuel Macron

Mégsem jön Budapestre Emmanuel Macron az október 23-i állami ünnepségre – írja a Telex a francia nagykövetségtől kapott információra hivatkozva.
Magyar Péter múlt héten a Partizánnak adott interjújában beszélt arról, hogy a francia elnök is részt vesz az ünnepségen, miután Putyin kivételével minden állam- és kormányfőt meghívott az 1956-os forradalom 70. évfordulójára.
A francia nagykövetség nem közölte, miért nem jön Macron, de a lemondás nem meglepő, miután Franciaországot éppen súlyos zavargások rázzák.
A rendfenntartók elvesztették az irányítást, a belügyminiszter benyújtotta a lemondását, a városvezetők a kormányon kérik számon az eszkalációt.
A miniszterelnök egész napos rendezvénysorozatot ígért.