Ég a ház, mégsem jön október 23-án Budapestre Emmanuel Macron

Mégsem jön Budapestre Emmanuel Macron az október 23-i állami ünnepségre – írja a Telex a francia nagykövetségtől kapott információra hivatkozva.

Magyar Péter múlt héten a Partizánnak adott interjújában beszélt arról, hogy a francia elnök is részt vesz az ünnepségen, miután Putyin kivételével minden állam- és kormányfőt meghívott az 1956-os forradalom 70. évfordulójára.

Fotó: MANON CRUZ/AFP

A francia nagykövetség nem közölte, miért nem jön Macron, de a lemondás nem meglepő, miután Franciaországot éppen súlyos zavargások rázzák.