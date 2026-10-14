Magyar: Emmanuel Macron részt vesz az október 23-i ünnepségen

Több külföldi házelnök, állam- és kormányfő, köztük Emmanuel Macron francia elnök érkezik Magyarországra az október 23-i ünnepségre – derült ki a Partizán Magyar Péterrel készített interjújából. Benjamin Netanjahu nem, az izraeli elnök, Jichák Hercog viszont október 23. előtt épp néhány nappal látogat az országba – mondta Magyar.

Magyar Péter és Emmanuel Macron Párizsban, június elején. Fotó: LUDOVIC MARIN/AFP

Magyar az átlagostól eltérő október 23-i ünnepséget ígért, ahol nemcsak koszorúzásra meg zászlófelvonásra lehet számítani, hanem „egy egész napos rendezvénysorozatra nemcsak Budapesten, hanem vidéken is”. A Kossuth téren, az Andrássy úton, a Rakparton és a Bem téren is lesznek programok, utána pedig egy nagy Kossuth téri rendezvény következik, majd díszelőadás az Operában.

„Utána pedig vendégül fogom látni a Szépművészeti Múzeumban a meghívott és érkező állam- és kormányfőket, házelnököket” – mondta Magyar.

Legfőbb ügyész

A Tisza-frakció nem tárgyalta még Baka András köztársasági elnök legfőbb ügyészi jelöltjét, mondta Magyar. Elmondása szerint, ahogy a sajtónak, úgy nekik is még információkat kell gyűjteniük a hétfőn jelölt Fejes Péterről, neki viszont erre még nem volt ideje. Arra, hogy Fejes is dolgozott Polt Péter alatt, azt mondta, ez szinte minden ügyészre igaz.

A párt Baka legutóbbi jelölésekor még aznap jelezte, hogy nem tudja támogatni Szathmáry Zoltán jelölését, Fejes esetében azonban ilyen jelzés mindezidáig nem érkezett.

Ki a sajtó?

Arról is kérdezték a miniszterelnököt, mit szól ahhoz, hogy októberben a Partizánt nem engedték be a parlamentbe, mert a szabályok szerint nem sajtótermék az, aki a weboldalán nem jelentet meg híreket. Azóta a Partizán elkezdett híreket feltölteni az oldalára, de jelezték, hogy nem értenek egyet a jogszabállyal.

„Akár tetszik, akár nem, az Országgyűlés, az egy másik hatalmi ág, és nyilván ebbe mi nem szólunk bele. Nekem is vannak fenntartásaim ezzel a szabályozással szemben, de aztán megnyugtatom magam, hogy soha ennyi újságíró nem volt a parlamentben” – mondta Magyar Péter, hozzátéve, hogy a Partizán elsőként ülhet magyar sajtótermékként a miniszterelnök dolgozószobájában.