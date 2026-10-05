Nem engedték be a Partizánt a Parlamentbe

Nem engedték be hétfőn az Országházba a Partizánt: Kuczogi Jakab és a Partizán stábja annak ellenére nem mehetett be, hogy idáig rendszeresen tudósítottak az Országgyűlésről.

Mint Facebook-posztjukban írják, az Országgyűlés sajtófőnöke előbb arra hivatkozva nem akarta őket beengedni, hogy nincs NMHH (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság) regisztrációjuk. Miután jelezték, hogy de van, és azt el is küldték az akkreditációs kérelemmel együtt, új indoklást kaptak, azt, hogy a Partizán az NMHH oldalán nem sajtótermékként szerepel, és különben is, „a Partizán oldalán megszűnt a politikai cikkek rendszeres közzététele” – mondta nekik az Országgyűlés sajtófőnöke.

„Az abszurditás határait súroló indoklások ezek, amik ráadásul eddig nem merültek fel”

– kommentálta a kizárásukat a Partizán. Mint írják, az, hogy az NMHH nyilvántartásában milyen kategóriában szerepel, nem változtat azon, hogy a Partizán sajtótermék, és a kollégáik újságíróként végzik a munkájukat.

Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Az, hogy az NMHH-nál egy médium sajtótermékként van-e regisztrálva, vagy például „lekérhető audiovizuális / rádiós médiaszolgáltatás”-ként, mint a Partizán Youtube-csatorna és podcastje, alapvetően formális kérdés. Az NMHH a Youtube-csatornákat az utóbbi kategóriába szokta besorolni, ennek azonban az Országgyűlési Hivatal jogértelmezése miatt most komoly gyakorlati következményei vannak. Korábban ugyanezen okból tagadták meg a Balzac akkreditációját is.