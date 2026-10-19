Kirakták az Élő Környezetért Felelős Bizottságból a vadászatokon pózoló Kaprinyák Tibort

A TISZA-frakció mai ülésén az etikai bizottság javaslatára úgy döntött, hogy Kaprinyák Tibor távozik az Élő Környezetért Felelős Bizottságból - közölte Facebook-oldalán Bujdosó Andrea, a Tisza frakcióvezetője.

Egy héttel ezelőtt az elnökség javaslatára, Kaprinyák meghallgatása után jelezték, hogy felfüggesztik a képviselőt, amíg az etikai bizottság döntést hoz.

Bujdosó most azt írta, arról, hogy a képviselő melyik bizottság tagja lesz a jövőben, később születik döntés.

Kaprinyák kálváriája azután kezdődött, hogy kiderült: úgy lett az Élő Környezetért Felelős Bizottság alelnöke, hogy közben hobbivadász (a neten több fotó is látható volt, ahol luxus-vadászutakon elejtett állatok tetemével pózolt, ezek egy része mostanra már nem elérhető). Az ügyre reagált Gajdos László élő környezetért felelős miniszter, némileg eltolva magától a problémát. Mint írta:

Kaprinyák országgyűlési képviselő, és „a minisztériumban semmilyen tisztséget nem tölt be és semmilyen feladatot nem lát el”.

„Ez nem a személyével szembeni bármilyen aggály, vagy bármi egyéb dolog miatt, hanem ez egy elvi kérdés” – tette hozzá Gajdos, aki elmagyarázta azt is, hogy „van egy másik szint”, az országgyűlés és annak bizottságai, amelyek összetételéről minden párt saját frakciója dönt. „A Tisza frakció Kaprinyák Tibor képviselő urat jelölte az Élő Környezet Bizottságba. A képviselők munkájára ráhatással nem vagyok, a bizottság pedig a parlamenti intézményrendszer részeként ellenőrző szerepet tölt be a minisztérium felett” – közölte a miniszter.

Ezután viszont Magyar Péter miniszterelnök is bekapcsolódott a témába, és jelezte: kezdeményezi, hogy a frakció és az elnökség tárgyalja meg Kaprinyák ügyét, hozzátéve: