Médiatanács: a KDNP jelöltje átment, a Fideszét leszavazta a művelődési bizottság

Egyhangúlag támogatta az Országgyűlés művelődési bizottsága Boór-Gőblyös István, a Magyar Rádió volt ügyvezető elnökének jelölését a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsának tagjává. A Fidesz által jelölt Siklósi Beatrix televíziós és rádiós szakember azonban nem kapta meg a szükséges támogatást a testület hétfői ülésén (róla itt írtunk bővebben).

Az Országgyűlés művelődési bizottságának ülése az Országház Apponyi Albert gróf-termében 2026. október 19-én. Szemben Szentkirályi Alexandra, a testület fideszes elnöke (b2), Szabadi István (Mi Hazánk) alelnök (b), Hornyák Judit, a bizottság munkatársa (b3) és Radnai Márk, a testület Tisza párti alelnöke (b4). Fotó: Máthé Zoltán/MTI/MTVA

Boór-Gőblyös Istvánt a KDNP jelölte, meghallgatásán arról beszélt, hogy a médiatanács tagjaként fontosnak tartaná a döntések átláthatóvá tételét, az arányos és pártatlan szankcionálást, döntéseivel és kezdeményezéseivel szeretne hozzájárulni a közszolgálati média tekintélyének visszanyeréséhez, és kiemelt figyelmet fordítana a mesterséges intelligencia kérdésére is.

Siklósi Beatrix a médiatanács legfontosabb feladatának a gyerekek jogainak védelmét jelölte meg. Ezt Polyák Gáborra, a testület elnökére utalva azzal indokolta, hogy „olyan embert választottak a médiatanács élére, aki egy genderlobbista szervezet felügyelőbizottságának tagja volt, és még mindig tanácsadója”. Siklósi Beatrix saját magát ellenpólusnak tekintette volna a testületben ebben a kérdésben. Nem ment át.

Az Országgyűlés ma szavazhat is Boór-Gőbölyös Isván megválasztásáról. Múlt kedden csak a Mi Hazánk jelöltjét, Radetzky Andrást választották meg, a Fidesz és a KDNP jelöltjét ismét elutasították. (MTI)