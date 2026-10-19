Megnyílnak a titkos kapuk: Indul a regisztráció a 10. Modern Gyárak Éjszakájára!

Hogyan működik a valóságban egy fenntartható gyártósor? Miként irányítanak a mérnökök egy egész üzemet egyetlen tabletről? És legfőképpen: milyen választ adnak a hazai vállalatok a környezetvédelmi és energiahatékonysági kihívásokra? Ma hivatalosan is elindult a visszaszámlálás és megnyílt a látogatói regisztráció az év legizgalmasabb és legkülönlegesebb ipari rendezvényére: a Modern Gyárak Éjszakájára a moderngyarakejszakaja.hu oldalon.

Fotó: Lendvai Géza

A Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség (MGFÜ) főszervezésében megvalósuló program idén mérföldkőhöz érkezett, hiszen a 10. jubileumát ünnepli. Ennek örömére november 13-án, pénteken az ország legmeghatározóbb gyárai és üzemei egyszerre tárják szélesre a kapuikat a nagyközönség előtt – egyetlen éjszakára ingyenes és exkluzív betekintést engedve oda, ahová máskor szigorúan tilos a belépés. A kezdeményezés vonzerejét mutatja, hogy számos hazai és nemzetközi nagyvállalat, valamint innovatív üzem jelentkezett a jubileumi összefogáshoz, hogy közösen mutassák meg a hazai ipar valódi működését.

Pályaválasztás és jövőkép

A Modern Gyárak Éjszakája a jövőjüket tervező fiatalok, pályakezdők, egyetemisták és szakképzésben tanulók számára a létező legjobb „fordított állásinterjú”. Ez az este nem az unalmas prezentációkról szól: a diákok tét és stressz nélkül, közvetlenül a gyártósorok mellett tesztelhetik a leendő munkahelyüket. A legújabb technológiák (kollaboratív robotok, digitális vezérlőrendszerek) gyűrűjében kötetlenül beszélgethetnek a fiatal mérnökökkel és technikusokkal, megismerhetik a vállalati kultúrát, és első kézből térképezhetik fel a karrierutakat.

A statisztikák is önmagukért beszélnek: a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint a magyar munkavállalók közel 30 százaléka az iparban és az építőiparban dolgozik, az ágazat tehát a hazai gazdaság egyik fő pillére, ahol valódi, kézzelfogható értékteremtő munka történik.

Fotó: Lendvai Géza

Nyitott kapuk a szomszédoknak: Fókuszban a valódi zöld átállás

Alapvető társadalmi elvárás a környezeti biztonság az üzemekkel szemben, a 10. Modern Gyárak Éjszakája éppen ezért a helyi lakosoknak és a szomszédságban élő családoknak is egyedülálló, transzparens lehetőséget kínál.

A látogatók a saját szemükkel győződhetnek meg arról, hogyan működnek a gyárak saját napelemparkokkal, miként csökkentik a szén-dioxid-kibocsátásukat, hogyan hasznosítják újra az ipari vizet, és miként teszi az automatizáció tisztábbá és hatékonyabbá az energiagazdálkodást. Ez a nyitottság a legbiztosabb eszköz a helyi közösségek és a vállalatok közötti hosszú távú bizalomépítésre.

Hogyan lehet részt venni?

A Modern Gyárak Éjszakáján a részvétel minden látogató számára teljesen ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Mivel a gyárak biztonsági előírásai miatt a túrák létszáma szigorúan limitált, a helyek általában napok alatt betelnek. A laikus érdeklődők, tech-rajongók, családok és álláskeresők az esemény hivatalos, honlapján választhatják ki a lakóhelyükhöz vagy szívükhöz legközelebb álló gyárakat, és biztosíthatják a helyüket a november 13-i túrákra: moderngyarakejszakaja.hu