Megtorlással fenyegeti az USA Európát a technológiai önállóskodás miatt

Súlyos gazdasági megtorlásra számíthatnak az európai vállalatok, ha az Európai Unió korlátozza az amerikai technológiai cégek, köztük a SpaceX hozzáférését az európai piachoz – figyelmeztetett Andrew Puzder, az Egyesült Államok EU-hoz akkreditált nagykövete a Financial Timesnak adott interjújában. A diplomata szerint az európai cégeknek számolniuk kell azzal, hogy az amerikai válaszlépések „pusztítóak” lehetnek számukra.

Az Európai Bizottság az tervezi, hogy a mobiltelefonok és műholdak közvetlen összeköttetésére használható rádiófrekvenciák egy részét európai szolgáltatóknak tartaná fenn. Ez korlátozná az amerikai és kínai vállalatok hozzáférését bizonyos frekvenciákhoz, amit a SpaceX élesen bírált, és arra figyelmeztetett, hogy az akár az ukrajnai kommunikációt is ronthatja, ahol a Starlink a háború kezdete óta alapvető szerepet játszik a polgári és katonai kapcsolattartásban.

Elon Musk másfél éve, még Trump tanácsadójaként egy "Trumpnak mindenben igaza volt" feliratú sapkában a Fehér Házban. Fotó: WIN MCNAMEE/Getty Images via AFP

A tervezet az EU technológiai önállóságának erősítését célzó törekvések része. Brüsszel más területeken is csökkentené az amerikai technológiától való függőségét, különösen a létfontosságú infrastruktúráknál. Puzder szerint azonban az európai versenyképességet nem az amerikai vállalatok visszaszorításával kellene javítani. „Attól nem lesznek versenyképesebbek az európai cégek, hogy az amerikaiakat kevésbé versenyképessé teszik” – mondta. Az EU digitális piacokat szabályozó törvényét is támadta, megkérdőjelezve, hogy az amerikai technológiai óriásokra kiszabott bírságok valóban a versenyt szolgálják.

Az amerikai nagykövet szerint az Egyesült Államoknak és Európának a technológiai korlátozások helyett együtt kellene fellépnie Kínával szemben a mesterséges intelligencia és a kvantumszámítástechnika fejlesztésében. Az Európai Bizottság ugyanakkor azt hangsúlyozza, hogy javaslata az európai beszállítók piacra lépését és a szolgáltatói kör bővítését segítené, miközben továbbra is nyitva hagyná a piacot az unión kívüli szereplők előtt.