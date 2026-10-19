Nahát, mit talált ki a KDNP: online petícióval lépnének fel a „gendertörvény” ellen!

Online petíciót indít a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) a „gendertörvény” ellen - közölte Rétvári Bence, az ellenzéki párt frakcióvezetője a gyermekvédelmi törvény módosítására utalva vasárnap.

„Egész Európa Magyar Pétert ünnepli mint a genderküzdelem hősét” - közölte a petíció híréhez mellékelt videójában Rétvári, hozzátéve, egy nap sem telt el a törvény elfogadása után, és a „a Soros-szervezetek által támogatott genderszervezetek” már meg is jelentek az iskolákban, ahol „pályaorientációs napnak álcázott módon genderképzést tartottak alsós gyereknek” úgy, „hogy erről a szülők semmit nem tudtak, ehhez a szülők nem járultak hozzá”. Rétvári ezután azt is szóvá teszi a videóban, hogy az emlegetett emberi jogi szervezet még a gyerekek fényképét is kitette a „saját szivárványos oldalára”, szintén a szülők tudta és beleegyezése nélkül.

Az ominózus eset, amin keresztül a KDNP és a Fidesz újra igyekszik éleszteni a genderlobbi elleni küzdelmének lángját: az Emberség Erejével Alapítvány pont aznap tartott játékos foglalkozást egy társasjáték segítségével egy iskolában, amikor a parlament elfogadta az új gyermekvédelmi törvényt, erről pedig posztoltak is a Facebookra egy beszámolót.

Egyébként itt jegyezzük meg, hogy nagyon helyes, ha egy politikus elítéli gyerekek fotójának bármilyen politikai vagy egyéb célú felhasználását a közösségi médiában, jó esetben még mondhatnánk akár azt is, hogy Révári Bence tanult a saját hibáiból (amikből azért akadt jópár, óvodás gyerekekkel való fotózkodástól szülők előzetes tájékoztatása nélküli kampányolgatásig). Az Emberség Erejével Facebook-oldalán a Rétvári által emlegetett posztból amúgy október 15-én kiszedték az inkriminált képeket.

Lényeg a lényeg: Rétvári szerint lépni kell, összefogni, közösen tiltakozni. A módszer pedig: online petíció, kötelezően megadandó névvel, településsel és email-címmel. Sajnos az nem transzparens, hányan írták eddig alá a kezdeményezést.

„Nem tűrhetjük ölbe tett kézzel, hogy a genderátnevelés tömegesen elinduljon a magyar iskolákban” - közölte Rétvári.

Kis szépséghibája a nagy nekiveselkedésnek, hogy miközben a KDNP és a Fidesz hatalmas lendülettel kezdett el tiltakozni a „genderlobbi” ellen, Rétvári ráadásul bedobta az ultimate tiltakozási formát, amivel hegyeket lehet megmozgatni (ez lenne a nem átlátható módon gyűjtött aláírások összegereblyézése ugyebár), az ezzel kapcsolatos kampányuk több sebből vérzik.

Fotó: Németh Dániel/444

Október 13-án, aznap, amikor az Országgyűlés megszavazta az új gyermekvédelmi törvényt, az Emberség Erejével Alapítvány valóban tartott egy foglalkozást az Újpetrei Általános Iskola második, harmadik és negyedik osztályos tanulóinak, ám - ahogy azt a Lakmusz is megírta - ezt a foglalkozást már hetekkel korábban leszervezték, amikor az új gyermekvédelmi törvényről szóló szavazás még a kanyarban sem volt.

Sőt. A társasjátékot, amit az ellenzéki politikusok most nagyban kifogásolnak, évek óta (magyarán az Orbán-kormány ideje alatt is) vitték iskolákba.

És ellentétben azzal, amit Rétvári és a többiek állítanak, a szülők minden esetben tisztában vannak azzal, milyen foglalkozáson vesznek részt a gyerekeik, az alapítvány pedig még sosem tapasztalta, hogy a szülők kifogásolták volna az eseményeket. A játék témája egyébként a nemek közötti egyenlőség és a pályaválasztás, nem jelenik meg benne a szexuális orientáció kérdése, és nincs szexuális felvilágosító része sem. Kellemes petíciózást mindenkinek!