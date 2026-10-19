Rétvári Bence: A KDNP a legsikeresebb párt

Magyar Péter rendszeresen támadja Rétvári Bencét a KDNP nemlétező szavazóival. A miniszterelnök szereti hangsúlyozni, hogy a KDNP évtizedek óta nem indult önállóan választáson, és a párt csak a Fidesz miatt van a parlamentben. Magyar azt is rendszeresen elmondja, hogy Rétvárira és a KDNP-re senki sem szavazott.

A KNDP frakcióvezetője ezúttal egy Facebook-posztban vágott vissza a miniszterelnöknek és a párt összes kritikusának. Talált ugyanis egy mutatót, amiben a KDNP az ország legsikeresebb pártja: a kormányzati ciklusok számát.

„A KDNP 24 évet volt kormányon és 12 évet ellenzékben a rendszerváltás óta. A kormányzati ciklusok számát tekintve a KDNP a legsikeresebb párt.”

A KDNP 1990-1994, 1998-2002 és 2010-2026 között, összesen 24 évet volt kormányon. Igaz, a 2002-es választás óta nem indult önállóan.

Rétvári Bence Fotó: Németh Dániel/444

A KDNP sikeréről korábban Lázár János is elmélkedett. A volt miniszter 2023-ban arról beszélt, hogy a Fidesz nagysága annak a 11 KDNP-snek köszönhető, akik 1997-ben otthagyták a 7 százalékos KNDP-t, és megalapították, majd a Fidesz táborába állították az MKDSZ-t. A Lázár által szeretetközösségnek nevezett csoportban volt Semjén Zsolt, Latorcai János vagy Harrach Péter is.