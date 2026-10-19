Szia Uram! Petit parfum érdekel?

A franciaországi zavargások és fosztogatások után hirtelen megszaporodtak a Vinteden azok a hirdetések, amelyekben az elzabrált árut kínálják eladásra – írja a Bloomberg.

A használtruhaplatform szóvivője azt mondja, elkezdték kiszűrni és törölni a fosztogatásokhoz köthető hirdetéseket, és megerősítették a gyanús feltöltések ellenőrzését is. A szabályokat megsértő felhasználók fiókját véglegesen is letilthatják.

A hétvégi tüntetések alatt tömegesen fosztottak ki üzleteket egy sor francia városban. A párizsi luxusnegyedben Dior-, Louis Vuitton- és Celine-boltokat is megtámadtak, Lyonban is üzleteket rámoltak ki, a Sephora is közölte, hogy több boltjába is betörtek.

Kifosztott bolt Párizsban Fotó: EDOUARD MONFRAIS-ALBERTINI/Hans Lucas via AFP

A Vinted szabályzata tiltja a lopott termékek értékesítését. A cég többek között kereskedőktől és felhasználóktól érkező bejelentések alapján próbálja kiszűrni a gyanús hirdetéseket, és együttműködik a francia hatóságokkal. Éppen Franciaország egyébként a litván alapítású Vinted legnagyobb piaca.

A fosztogatások a hétvégi, eredetileg a megélhetési költségek és a közszolgáltatások helyzete miatt szervezett tüntetések idején kezdődtek. A hatóságok szerint több mint félmillióan vonultak utcára, miközben több városban gyújtogattak, támadtak meg középületeket és fosztogatták az üzleteket. A hétvége után a francia kormány több helyen kijárási tilalmat kezdeményezett.