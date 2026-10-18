Tüntetők gyújtották fel a 143 éves limoges-i városházát, összeomlott az óratorony

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Lángba borult, majd összeomlott a limoges-i városháza tornya a megélhetési költségek miatt szombaton tartott franciaországi tüntetések közben. A tűzben összeomlott az épület óratornyának sisakja, a városháza pedig a helyi prefektus szerint „nagyrészt odaveszett”.

A tüntetéseken a szervezők szerint országszerte 800 ezren, Laurent Nuñez belügyminiszter szerint 550 ezren vettek részt. Párizsban 110 ezren vonultak utcára. A tiltakozásokat az egykori sárgamellényesek és diákok hirdették meg, de több városban ultrabaloldali csoportok csaptak össze a rendőrökkel, középületeket támadtak meg, gyújtogattak és üzleteket fosztogattak. Nuñez tájékoztatása szerint mintegy négyszáz rendbontót vettek őrizetbe.

Fotó: PASCAL LACHENAUD/AFP

Limoges-ban szemtanúk szerint álarcos tüntetők előbb felgyújtottak egy rendőrautót a városháza előtt, majd betörték az épület ablakait, bementek, és tüzet gyújtottak. A lángok elérték a tetőt, ami a nyugati szárny kivételével az alsóbb szintekre omlott. Maurice Barate helyi prefektus szerint az épület külső részének kétharmada megsemmisült. A 143 éves városháza pusztulását „örökségvédelmi katasztrófának” nevezte, és szándékos gyújtogatással vádolta a „huligánokat”. Limoges belvárosában több üzletet is kifosztottak.

Más városokban is voltak rendbontások, tűz ütött ki Grenoble központjában és Lyon főterén egy turisztikai hivatalban, Bordeaux-ban pedig feketébe öltözött tüntetők elfoglalták a prefektus irodáját. Marseille-ben és Lille-ben behatoltak a polgármesteri hivatalba, Marseille belvárosában a rendőrség szerint 7-8 ezren fosztogattak, és tucatnyi üzletet dúltak fel. Nizzában is több üzletet kifosztottak, buszmegállókat és önkormányzati rendőrautókat rongáltak meg. A városi ügyész közlése szerint mintegy negyven embert vettek őrizetbe. Saint-Étienne-ben egy demonstrálónak leszakította a kezét egy rendőrségi gránát, amit azután vett fel a földről, hogy a rendőrök a tüntetők közé dobták.

„Nincs helye az erőszaknak (...) mindannyian összefogunk a káosz szítóival szemben, akik kizárólag az intézményeink lerombolására törekednek, és akadályozzák azokat, akik békésen fejezik ki követeléseiket”

– írta Emmanuel Macron az X közösségi oldalon.

Sébastien Lecornu miniszterelnök eközben kijelentette, hogy a rendvédelmi erők „rendkívüli intenzitású erőszakkal” néztek szembe". Gérald Darmanin igazságügyminiszter arra kérte az ügyészeket, hogy rendkívül határozott bírói fellépést kérjenek a Franciaország több városában történt erőszak elkövetőivel szemben. A miniszter kifejezetten kérte az előzetes letartóztatás indítványozását azok ellen, akik „rendőröket, tűzoltókat, középületeket és üzleteket” támadtak meg. (MTI, France24)

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