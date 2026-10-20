A kormányé lesz a rákosrendezői beruházásért felelős cég fele

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a felújított Igazságügyi Palota sajtóbejárásán bejelentette, hogy elindították az előző kormány által kötött ingatlanügyletek átfogó felülvizsgálatát, és létrehozzák a Hild Központot.
A Válasz Online cikke szerint a kormány leállította a Kopaszi gáton megvásárolt irodaházak átvételét. Ezekkel az ingatlanokkal kapcsolatban a választás előtti bő két hónapban 118 milliárd forintnyi szerződést véglegesített az állami vagyonkezelő az akkor még Garancsi István NER-es nagyvállalkozó érdekeltségébe tartozó céggel.
Vitézy arról is beszélt, hogy létrejön a minisztériuma alá tartozó cégeket összefogó holding, a Hild Központ. A holding várostervezési és városfejlesztési feladatokkal foglalkozik majd, a rákosrendezői és a ferencvárosi Diákváros projekt menedzselése is hozzá tartozik majd. Rákosrendező esetében a főváros és az állam egy közös fejlesztőcég létrehozásáról állapodott meg, ennek az állami lába lesz a Hild Központnál.
A lap forrása szerint a modell úgy jön létre, hogy a fővárosnak nem kell kifizetnie a rákosrendezői vételár fennmaradt részleteit, cserébe a két fél tulajdonarányosan osztozik majd a fejlesztőcégen.
Vitézy azt is mondta, hogy a Várkapitányság várhatóan megszűnik, a felújított Igazságügyi Palota pedig bármelyik nagy, 600-700 fős minisztérium elhelyezésére alkalmas lesz. Azt azonban még nem döntötték el, hogy melyik tárca kapja meg az épületet.
Az egyiket, egy 30 milliárdosat csak 11 nappal a választások előtt. Adatigényléssel megkaptuk a 600 milliárdos állami irodaház-vásárlások dokumentumait. A Tiborcz-féle zuglói irodaházak ügye már a 2022-es választások előtt elkezdődött, Balázs Attila 2023 húsvétjára kapott 244 milliárdos szerződést. Az állam jogászai jórészt Nagy Márton testvérének régi csapatából kerültek ki.