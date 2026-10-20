Három év letöltendőt kaphat a férfi, aki a salgótarjáni kórház felrobbantásával fenyegetőzött telefonon

Három évre küldené börtönbe a Salgótarjáni Járási Ügyészség azt a 29 éves Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei férfit, aki a salgótarjáni kórház felrobbantásával fenyegetőzött, írja közleményében a Nógrád Megyei Főügyészség.

A vádirat szerint a vádlott 2025. december 10-én reggel 9 óra 05 perckor egy angliai hívószámról felhívta a Nógrád Vármegyei Szent Lázár Kórház telefonos ügyeletét és a telefonközpontosnak eltorzított hangon azt állította, hogy fel fogja robbantani a kórház épületét.

A fenyegető telefonhívást aznap még kétszer megismételte, másodszor azzal, hogy 10 perc múlva robban fel az épületet.

A kórházat a fenyegetés miatt részlegesen kiürítették és átvizsgálták. Robbanóanyagot vagy robbanószerkezetet nem találtak, azonban a cselekmény az egészségügyi intézmény működését akadályozta, ezért az ügyészség a köznyugalmat súlyosan megzavarva elkövetett közveszéllyel fenyegetés bűntettével vádolta meg a büntetett előéletű férfit, és 3 év végrehajtandó szabadságvesztés és 3 év közügyektől eltiltás kiszabását kérte vele szemben. Az ügyben a Salgótarjáni Járásbíróság dönt.