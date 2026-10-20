Bombariadó miatt rendkívüli tanítási szünetet rendeltek el a Radnótiban

Bombariadót jelentettek az ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolából kedd reggel – írja a hvg.hu. Egy osztályfőnök arra kérte a szülőket, gyerekeiket ne küldjék iskolába, mert rendkívüli tanítási szünetet rendeltek el. A bombariadóról és a tanítási szünetről szóló hír kedd reggel fél 8 előtt jelent meg az iskola honlapján.

A lap értesülései szerint az épületet már kedd hajnalban átvizsgálták a fenyegetés miatt, és átvizsgálják az ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium épületét is. A vizsgálatról Csapodi Zoltán igazgató kedd hajnalban e-mailben értesítette a szülőket, a diákokat és a tanárokat. A Trefortban nem rendeltek el szünetet, a tanítás várhatóan 8-kor, az átvizsgálás után megkezdődhet.

Egy XII. kerületi Facebook-csoportban egy szülő arról posztolt, hogy reggel az óvónők értesítették a szülőket arról írásban, hogy a kerületi óvodákban is bombariadó van, de előfordulhat, hogy ez csak az ELTE gyakorló óvodáját érinti, ami a XII. kerületben található. A bombafenyegetésekkel kapcsolatban kérdéseket küldtünk a rendőrségnek, amint válaszolnak, cikkünket frissítjük.

Hétfőn reggel több mint hetven iskolában volt bombariadó, az NNI eljárást indított a bombafenyegetések miatt.