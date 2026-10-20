Elfogták a férfit, aki felgyújtotta limoges-i városházát

Három nappal azután, hogy Franciaországban felgyújtották a 143 éves limoges-i városházát, aminek összeomlott az óratornya, kedd reggel Val-d’Issoire-ban elfogtak és letartóztattak egy férfit, aki a gyanú szerint a gyújtogató lehetett.

A Le Figaro azt írja, hogy egy rendőrségi forrás szerint a férfi „egy szélsőbaloldali aktivista”, akit már korábban is ismertek a hatóságok „közhivatal elleni erőszakos cselekmények” miatt. Az ügyben a nyomozást az SDAT, a terrorizmusellenes hatóság vette át.

A limoges-i városháza, ez nem a szokásos esti kivilágítás Fotó: PASCAL LACHENAUD/AFP

Franciaországban már hetek óta tüntetnek, de az elmúlt napokban az ország lángba borult. A tiltakozásokat a francia diákok indították, az omladozó iskolák, a tanárhiány és az igazságtalannak tartott felvételi rendszer miatt kezdtek tiltakozni szeptember közepén, a mozgalom pedig hamar a megélhetési válság elleni általános demonstrációvá nőtt, és mások is csatlakoztak hozzá.

A hétvégén Franciaországban már több százezren vonultak utcára. A többség békésen tüntetett, de erőszakos zavargók és vandálok több városban fosztogattak és gyújtogattak. Hétfőn este több városban is részleges kijárási tilalmat vezettek be.

A rendőrségi és hírszerzési kudarcokról szóló első értékelések politikai válságot okoztak, a kutatásokban vezető szélsőjobb kampányüzemmódba kapcsolt, az eseményeket pedig Magyar Péter, Donald Tusk és Trumpék is a szigorú migrációs politika melletti érvelésre használták fel.