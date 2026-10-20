Eltalálhatták az ukránok a Druzsba olajvezetéket Oroszországban

Éjjel Ukrajna drónokkal csapott le az oroszországi Tambov régióra, tüzet okozva az egyik létesítményben – közölte Jevgenyij Pervisev, a régió kormányzója. Részleteket ugyan nem árult el, annyit mégis mondott, hogy senki sem sérült meg.

Az ukrán Exilenova+ és az Astra független Telegram csatorna OSINT elemzői úgy vélik, a drónok a Micsurinszki járásban található Nyikolszkoje diszpécserállomást találták el.

A nyikolszkojei olajvezeték-állomás kulcsfontosságú csomópont a Druzsba (Barátság) fővezeték-rendszerben. Az állomás fogadja, tárolja, szivattyúzza és szállítja az olajat és a kőolajtermékeket, napi 300 000 tonna olaj kapacitásával. Ukrajna eddig már legalább kétszer mért csapást a nyikolszkojei állomásra tavaly nyáron. De az ukrán erők az elmúlt hónapokban is rendszeresen támadják az orosz olajfinomítókat.

Az orosz olaj Magyarországra is a Barátság vezetéken keresztül érkezik. (Meduza)