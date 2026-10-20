Gyanúsítottként hallgatták ki a fideszes Simon Miklóst

Augusztus 18-án jogosulatlan gazdasági előny megszerzésének bűntette miatt gyanúsítottként hallgatták ki Simon Miklóst, közölte Barna-Szabó Tímea, tiszás országgyűlési képviselő a Facebook-oldalán.

Simon Miklós ellen májusban indította újra a korábban megszüntetett büntetőeljárást a Nyíregyházi Járási Ügyészség, ami szintén Barna-Szabó kérdése nyomán derült ki. A tiszás képviselő az áprilisi választáson pont Simon Miklóst győzte le.

Simon Miklós ellen még a 2000-es évek elején indult nyomozás, de miután mentelmi joga volt, nem vonták felelősségre. A gyanú szerint Simon Nyírbogát polgármestereként nagy összegű szerződést kötött egy vállalkozóval bozótirtásra, de a munkát közmunkásokkal végeztették el. Az ügy vádlottjait – Nyírmihálydi polgármesterét, egy vállalkozót, Simon beosztottját és a nyírbogáti jegyzőt – elítélték az ügyben.

Simon körzete volt egyébként az egyik kiemelt helyszíne A szavazat ára című dokumentumfilmnek, amiben arról beszéltek, hogy Simon felesége, az orvosként is dolgozó nyírbogáti polgármester azzal fenyegette az embereket, hogy ha nem szavaznak a Fideszre, nem írja fel nekik a gyógyszert. A polgármester kinyomozta, kik nyilatkoztak ellene.