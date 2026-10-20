Vizsgálat indult Kovács Zoltán feleségének 713 milliós megbízása miatt

„A MAVIR újonnan alakult vezető testülete megvizsgálja az alállomások takarítására vonatkozó közbeszerzési eljárás részleteit és körülményeit, különösen annak érdekében, hogy a valódi és érdemi verseny biztosított legyen a beszerzési eljárásokban” – közölte a Telex megkeresésére a magyar villamosenergia-rendszer működtetéséért felelős állami cég.

A Mavir öt régiójának takarítására kiírt, három évre szóló közbeszerzést nettó 712,9 millió forintért nyerte el idén tavasszal a Profi-Komfort Kft., amely Kovács Zoltán korábbi nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár feleségének, Szikora Lindának a közvetett tulajdonában áll.

Fotó: Németh Dániel/444

Összesen az öt régióra 18 ajánlatot adtak be, 13-at viszont érvénytelennek nyilvánítottak, így maradt mindenhol versenyben a Profi-Komfort. Noha jellemzően a kizárt pályázók többsége lényegesen alacsonyabb áron végezte volna el a munkát. Az ajánlatok évi 14,2-34,5 millió forint között szórtak szemben a Profi-Komfort éves 43,7-48,1 milliójával.

Szikora Linda a céget tavaly év végén szerezte meg a Násfa-Hunyor Kft.-n keresztül, amely az elmúlt öt évben egy forint árbevételt sem termelt. Ennek ellenére sikerült megszereznie a 700 főt foglalkoztató és milliárdos árbevételű Profi-Komfortot.