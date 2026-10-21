Az amerikaiak még nem adták fel: Witkoff azért megy szerdán Moszkvába, hogy mégis megpróbálja egy asztalhoz ültetni Putyint Zelenszkijjel és Trumppal

Steve Witkoff, az Egyesült Államok elnökének békeügyi különmegbízottja a Politico cikke szerint közvetlen tárgyalásokat fog javasolni szerdán Szentpéterváron Vlagyimir Putyinnak Donald Trumppal és Volodimir Zelenszkijjel az orosz–ukrán tűzszünet érdekében.

A háromoldalú csúcstalálkozóra vonatkozó javaslatról – amely az első ilyen szintű konzultáció lenne azóta, hogy Oroszország 2022 februárjában totális háborút indított – azután beszéltek nyilvánosan, hogy kedden Norvégiában Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel tárgyalt Witkoff.

Jonas Gahr Støre norvég miniszterelnök, a megbeszélések házigazdája jelentette be, hogy Witkoff ismertetheti Putyinnal a békefeltételekre vonatkozó javaslatokat, köztük a háromoldalú csúcstalálkozó ötletét.

„A mai napon jó és konstruktív tárgyalásoknak adtunk otthont, erre az elmúlt hét eseményei után szükség is volt” – nyilatkozta Støre az újságíróknak a találkozót követően. „Steve Witkoff holnap Szentpétervárra utazik, ahol találkozik az orosz vezetéssel. Megosztja velük a mai megbeszélésen felmerült gondolatokat, valamint az európai és amerikai kollégák által kidolgozott javaslatokat, és remélhetőleg előkészíti a terepet egy vezetői szintű találkozóhoz” – mondta Støre.

Zelenszkij ugyanott kijelentette: az ukrán területek jövőjével kapcsolatos kérdésekről kizárólag a vezetők tárgyalhatnak, és bármilyen békemegállapodásnak valódi biztonsági garanciákat kell tartalmaznia. Hozzátette: egy megállapodás csak akkor lehet elfogadható, ha annak kidolgozásában Ukrajna is részt vesz.

Háttal Witkoff, szemből Zelenszkij, oldalt finnek (Alexander Stubb elnök) és norvégok (Jonas Gahr Støre miniszterelnök) 2026. október 20-án, Oslóban Fotó: HEIKO JUNGE/AFP

Az elmúlt hónapokban többször felmerült – elsősorban az ukrán elnök forszírozta –, hogy Zelenszkij és Putyin személyes találkozón rendezhetné a vitás kérdések egy részét. A Kreml erre rendszerint azzal reagál, hogy egy ilyen megbeszélésnek csak akkor van értelme, ha a már kidolgozott megállapodások aláírása van napirenden. Erről természetesen most sincs szó, egyes keddi hírek szerint ellenben egy olyan – európai részről érkező – javaslat is az asztalon lehet, amely szerint Ukrajna az oroszok fő követelésének megfelelően lemondana a Donbasz egészéről, cserébe a NATO-tagságáért.

Az esetleges amerikai–orosz–ukrán csúcstalálkozó híre szembemegy az elmúlt napok információival, amely szerint Trump Putyinnal és Hszi Csin-ping kínai elnökkel, ám az ukránok és az európaiak nélkül egyeztetett volna az orosz–ukrán háború lezárásáról és Ukrajna sorsáról. Trump erről azt mondta, készen áll egy ilyen megbeszélésre is, de ennek nem Ukrajna, hanem a nukleáris fegyverkezés ügye lenne a középpontjában.