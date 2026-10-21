Az egyik szexuális bűncselekménnyel már nem gyanúsítják a Szőlő utcai igazgatót

Megszüntették a Juhász Péter Pál ellen szexuális visszaélés és gyermekprostitúció kihasználása miatt indított eljárást az ügy koronatanújaként ismert Bangó Sándor esetében, írja a HVG a birtokába került ügyészségi határozat alapján. Az ügyészség ettől függetlenül még mindig több súlyos bűncselekménnyel gyanúsítja a Szőlő utcai javítóintézet volt vezetőjét.

A 2020-ban, 15 évesen a javítóintézetbe került Bangó Sándor a választások után nem sokkal a Kontrollnak adott interjújában azt állította, hogy a „Zsolti bácsi”-nak nevezett politikus is szexuális bűncselekményeket követett el a Szőlő utcai intézetben élő fiatalokkal szemben. Ebben az interjúban hangzott el először az állítólagos Zsolti bácsi és a Szőlő utcai javítóintézet, illetve Juhász Péter Pál neve ugyanabban a kontextusban. Korábban és azóta sem merült fel semmilyen hivatalos módon, hogy ennek a két ügynek bármi köze lenne egymáshoz. Erről itt írtunk bővebben.

Bangó nyilatkozatát a jobboldal is felkapta. A Magyar Nemzet által indított támadást Pócs János fideszes országgyűlési képviselő fejelte meg, aki egy videóban azt állította, hogy olyan információk és bizonyítékok állnak rendelkezésére, amelyek „ellentétesek” a fiú által tett vallomással, ezeket a bizonyítékokat pedig átadta az ügyészségnek. Pócs azt is állítja a videóban, hogy a fiút többen (nem nevezi néven őket, de egyértelmű, kikre utal) „nagyon sok millióval, lakással motiválták” a nyilatkozásra, majd börtönnel is fenyegették, ezért tett „hamis terhelő vallomást”. Pócs a Parlamentben még Magyar Pétert is kérdezte az ügyben, éppen úgy, ahogy a DK-s Arató Gergely szegezte a kérdést a kampányban Semjén Zsolthoz: „Ki az a Zsolti bácsi?” Minderről itt írtunk.

A választási kampányban a DK szakmailag súlyosan kifogásolható interjúkat készített a Szőlő utcai javítóintézet egykori igazgatójának áldozataival, ahogy Juhász Péter is hasonló módszerekkel interjúzott egyikükkel, majd Magyar Péter és Bódis Kriszta is beszállt, ők egy 11 éves, gyermekvédelemből szökött gyereket faggattak, szintén súlyos morális és etikai kérdéseket felvető módon. Juhász Péter a Kontroll interjúja után gyűjtést indított, hogy kiderüljön, kicsoda Zsolti bácsi, 10 nap alatt 100 millió forintot szedett össze.